Що буде з курсом долара та євро в Україні з 26 листопада по 2 грудня? На валютний ринок впливатимуть дії НБУ, попит населення на валюту та ситуація на міжнародних майданчиках.

Нацбанку доведеться витратити до $1,79 млрд на підтримку гривні, а вже з 1 грудня відкриються нові ліміти на купівлю валюти. Окремо розберемо, чого очікувати від золота та срібла.

Чи зможе золото втримати статус захисного активу?

Як геополітична напруга впливатиме на нафту? І в яких межах коливатимуться курси долара та євро на міжбанку й у готівкових обмінниках? Дивіться у новому відео.