Рейтинг стійкості банків: хто потіснив із першого місця Укрсиббанк

Спокій на фінансовому ринку порушило рішення НАЗК про визнання спонсорами війни декількох банківських груп, чиї українські «дочки» традиційно вважаються одними з найстабільнішими в Україні. «Мінфін» підготував Рейтинг стійкості за перший квартал 2023 року та визначив, чи вплинуло рішення НАЗК на позиції українських банків.

Перші три місяці року минули для української банківської системи без особливих потрясінь. Найважчі випробування вона вже пережила минулого року і нинішній період можна назвати стабілізаційним.

У лютому НБУ визнав неплатоспроможним Форвард Банк, але його частка на ринку становила лише 0,1%, тому подія пройшла майже непоміченою. До того ж, про проблеми установи говорили вже давно; у нашому рейтингу, зокрема, банк декілька разів поспіль посідав останнє місце, а тому його вихід із ринку став, радше, логічним завершенням історії, ніж несподіванкою.

Один із яскравих прикладів загальної стабілізації ситуації — те, що за перші місяці року банки відрахували до резервів за активними операціями лише трохи більше 3 млрд грн, хоча за попередній рік сума таких відрахувань становила близько 120 млрд грн.

Зменшення обсягів резервування позитивно позначилося на прибутках фінансистів. За підсумками першого кварталу банки заробили близько 34 млрд грн. Для порівняння: за аналогічний період минулого року вони сумарно зазнали збитків у 150 млн грн, а за перший квартал «довоєнного» 2021 р. спільний заробіток становив 11 млрд грн.

Традиційним лідером за прибутками залишається Приватбанк, на який припадає майже половина всіх зароблених системою коштів. Райффайзен та Ощад взяли планку у 2 млрд грн, ще 7 фінустанов заробили понад мільярд.

Стабільною залишається ситуація і з ліквідністю банківської системи. Загалом, на рахунках зосереджено трохи більше 2 трлн грн коштів клієнтів, із яких близько половини — гроші фізосіб. На початок року ця сума становила 1,93 трлн грн, а за підсумками першого кварталу 2022 р. — 1,5 трлн. Як зазначає завідувач кафедрою КНЕУ ім. В. Гетьмана Богдан Данилишин, надлишок ліквідності визначає низький попит банків на кредити рефінансування.

Єдине, що порушило відносно спокійну роботу банківської системи, — рішення НАЗК про визнання спонсорами війни міжнародних банківських груп, які працюють, в тому числі, і в Україні.

У березні було ухвалено відповідне рішення щодо Raiffeisen Bank International. Як зазначили в НАЗК, банк скористався зниженням активності ключових конкурентів через санкції, та завдяки цьому збільшив свої прибутки. Відповідно, майже у 5 разів зросли і його відрахування до бюджету рф.

В травні таке ж рішення було прийняте і щодо угорського OTP Bank. У НАЗК наголосили, що, за інформацією ЗМІ, російське відділення банку надає пільгові умови кредитування російським військовим, пропонуючи їм оформити відстрочку.

Не виключено, що згодом НАЗК розширить перелік спонсорів війни. Принаймні, взимку голова НБУ Андрій Пишний серед міжнародних банківських груп, які працюють і в Україні, і в росії називав також Intesa Sanpaolo, ING Bank та Credit Agricole.

Потрапляння до «чорного списку» — це, насамперед, про репутаційні втрати. Жодних обмежень в роботі, санкцій чи штрафів для українських Райффайзену та ОТП не передбачено. Звісно, до них може бути прискіпливіша увага регуляторів, але формально це ніде не відображається.

Стикнувся цього року з новими проблемами і Сенс Банк, пов'язаний з російськими олігархами із санкційних списків. У березні з'явилася інформація, що установу може викупити польський інвестор. Але Нацбанк прокоментував, що нікому не доручав шукати нових інвесторів для банку, а документів для його купівлі не отримував. Із цього можна зробити висновок, що регулятор не надто бажає, щоб установа була перепродана.

Вчора, 29 травня, Верховна Рада нарешті проголосувала у повторному другому читанні за законопроєкт N9107−1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану, який відкриває дорогу до націоналізації Сенс Банку.

Хто потрапив до рейтингу

До рейтингу стійкості редакція традиційно бере банки, на рахунках яких розміщено не менше 1 млрд грн фізичних осіб.

Порівнюючи з рейтингом за четвертий квартал минулого року, жодних змін у складі учасників не відбулось, адже визнання Форварду неплатоспроможним редакція врахувала ще минулого разу. Таким чином, ми розглянули 33 установи.

Рейтинг стійкості

Порівнюючи з попереднім кварталом, середній бал, який отримали банки в рейтингу, практично не змінився. Якщо минулого разу це було 3,36, то цього разу 3,33.

«Невелике зниження середнього балу у рейтингу за 1 квартал пов'язане з тим, що цього разу не виявилося жодного банку-лідера з показником 4,5 бали і вище. Адже жоден банк не був кращим за усіма факторами одночасно — у когось з лідерів, попри інші високі показники, трішки „кульгала“ відносна достатність капіталу через активніше відрахування до резервів, у когось — трішки просідала ліквідність, у частини спостерігалось скорочення гривневого депозитного портфеля. І хоча ці зниження не можна назвати критичними, вони не дали змогу отримати максимальну оцінку. Після року війни кожен, навіть найстійкіший банк, має свою ділянку для вдосконалення фінансового профілю», — пояснює такі показники фінансовий аналітик YouControl, доктор економічних наук Роман Корнилюк.

Минулого разу вперше за 4 роки у рейтингу змінився лідер — Райффайзен відкотився на другу позицію. Цього разу він так само утримав це місце. А ось попередній лідер — Укрсиббанк — на вершині втриматися не зміг і наразі посідає третє місце. Лідером же став Креді Агріколь Банк, який минулого разу був третім.

Але оцінки лідерів рейтингу змінились несуттєво, і, загалом, у всіх банків, які посідають перші місця, вони залишаються високими.

Несподіванкою стало збільшення представництва українських приватних банків у першій десятці найстабільніших. Адже традиційно її розділяли між собою «іноземці» та державні установи.

Для прикладу, минулого разу в десятці були 2 приватні банки: Універсал та ПУМБ, а до цього — лише один. Зараз же до них долучився Південний, впритул наблизився до першої десятки А-Банк, посівши 11 місце.

Із державних банків у першій десятці залишився лише Приват, хоча в деякі квартали минулого року у ній були всі 4 фінустанови, що перебувають у державній власності. Основна причина посилення позицій приватних установ — покращення умов залучення депозитів і, відповідно, зростання коштів на рахунках.

Так само, зростанням депозитів можна пояснити і несподіваний злет Сенс Банку, незважаючи на неоднозначну ситуацію навколо нього. Цього разу у рейтингу він піднявся відразу на 12 позицій.

Рейтинг стійкості

Лояльність вкладників

Показник лояльності вкладників «Мінфін» визначає за декількома факторами. Насамперед, це частка банку на депозитному ринку, а також абсолютний та відносний показники приросту портфеля вкладів населення.

Ці показники можуть досить різко змінюватись, адже рівень депозитів значною мірою залежить від потреби банків у коштах, а відтак — ставок за вкладами та маркетингової активності.

Монетарна політика НБУ сприяла підвищенню ставок за депозитами. На початок січня в середньому українські банки за річними гривневими вкладами платили трохи менше 13%, а за підсумками першого кварталу — вже майже 14%. Зараз середні ставки зросли до 14,6%.

Як прогнозує голова НБУ Андрій Пишний, банки продовжать підвищувати виплати за строковими депозитами населення, адже прогнозована облікова ставка ще довгий час буде вищою, ніж поточний рівень відсотків за вкладами. За його словами, на рішення банків підвищувати ставки впливають, зокрема, такі заходи регулятора, як введення тримісячних депозитних сертифікатів, в які банки можуть вкладати кошти під облікову ставку за умов залучення коштів населення. Операції з ними Нацбанк продовжуватиме, щонайменше, до квітня наступного року.

Найактивнішими на початку року в залученні депозитів були приватні банки, які посіли перші 4 місця в рейтингу за цим показником. Лідером, як і минулого кварталу, став Універсал Банк (за його ліцензією працює також monobank). Відразу на шість сходинок піднявся ПУМБ і посів друге місце. Замикає трійку лідерів А-Банк, що піднявся на одну сходинку вище, ніж минулого разу. Стрімкий злет відразу на 9 позицій продемонстрував Південний.

Натомість, державні банки суттєво здали позиції. Минулого разу Приват і Укрексім були в першій десятці, а Ощад і Укргаз займали 11 і 12 місця відповідно. Цього разу в десятці залишився лише Приват, натомість, Укрексім втратив 7 позицій, а Укргаз — відразу 19.

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Найвище зростання за лояльністю вкладників продемонстрував Сенс Банк, який піднявся відразу на 18 сходинок та потрапив до першої десятки. Це можна пояснити тим, що серед великих банків він пропонує одні з найвищих ставок за депозитами, а також активно працює над залученням короткострокових вкладів.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Банк Індекс лояльності вкладників за 1 квартал 2023 р. Місце за 1 квартал 2023 р. Зміна місця, порівнюючи з 4 кв. 2022 р. Місце банку у загальному рейтингу Універсал Банк 4,7 1 0 8 ПУМБ 4,6 2 +6 6 А-Банк 4,6 3 +1 11 Південний 4,3 4 +9 9 Креді Агріколь Банк 4,1 5 0 1 Райффайзен Банк 4,1 6 -5 2 Кредобанк 4,1 7 -1 4 Сенс Банк 4,1 8 +18 19 Приватбанк 3,9 9 -2 5 Ощадбанк 3,9 10 +1 12 Акордбанк 3,9 11 +3 17 Радабанк 3,9 12 +11 20 КІБ 3,9 13 +2 26 Укрсиббанк 3,8 14 -11 3 Банк Львів 3,8 15 +4 23 Укрексімбанк 3,6 16 -7 14 Піреус Банк 3,5 17 +15 13 Таскомбанк 3,5 18 -1 22 Прокредит Банк 3,4 19 -3 10 Банк Кредит Дніпро 3,4 20 -2 18 Банк Восток 3,4 21 +8 21 Банк Глобус 3,4 22 +5 27 ОТП Банк 3,3 23 -13 7 МТБ Банк 3,3 24 -4 28 Правекс Банк 3,2 25 -1 15 Полтава-Банк 3,2 26 -4 25 Альянс Банк 3,2 27 -6 31 Індустріалбанк 3,2 28 +3 33 Ідея Банк 3,1 29 +4 24 Банк Інвестицій та Заощаджень 3,1 30 0 32 Укргазбанк 3 31 -19 16 Кліринговий Дім 3 32 -7 29 Конкорд 2,6 33 -5 30

Оцінки експертів

«Мінфін» традиційно просить експертів виставити банкам оцінки, залежно від готовності розмістити у фінустановах власні кошті. Вищий бал означає більшу довіру до банку. Цього разу участь в опитуванні взяли представники ICU, IBI Rating, Експерт-Рейтинг, Ukraine Economic Outlook, а також фінансовий експерт «Мінфіну».

Вже традиційно фахівці виявилися лояльнішими до банків із іноземним капіталом. Цього разу до першої десятки, за їхніми оцінками, їх увійшло відразу 6. Ще три позиції у першій десятці посіли державні банки. В тому числі Приват, який розділив перше місце з Укрсиббанком.

Цікаво, що рішення НАЗК не надто вплинуло на оцінки експертів. Райффайзен навіть піднявся на дві сходинки та посів 5 місце, а ОТП, хоча й втратив три позиції, але залишився у першій десятці.

Це пояснюється, насамперед, тим, що рішення щодо материнських компаній прямого відношення до українських банків не має. Крім цього, ще в січні РНБО вже запроваджувала санкції щодо російської дочки австрійського банку Райффайзен-Лізинг, але з того часу, як показала практика, на українську установу це прямого впливу не справило.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Банк Середня оцінка експертів за 1 квартал 2023 р. Місце за 1 кв. 2023 р. Зміна місця, порівнюючи з 4 кв. 2022 р. Місце банку у загальному рейтингу Укрсиббанк 4,29 1 +2 3 Приватбанк 4,29 1 0 5 Креді Агріколь Банк 4,2 3 -2 1 Ощадбанк 4,11 4 +2 12 Райффайзен Банк 4,02 5 +2 2 Кредобанк 3,84 6 -2 4 Укргазбанк 3,84 7 +1 16 ОТП Банк 3,67 8 -3 7 Прокредит Банк 3,67 9 +2 10 ПУМБ 3,49 10 0 6 Укрексімбанк 3,49 11 +1 14 Акордбанк 3,49 12 +1 17 Правекс Банк 3,4 13 +2 15 Таскомбанк 3,4 14 0 22 Універсал Банк 3,31 15 -6 8 Піреус Банк 3,22 16 0 13 Банк Львів 2,96 17 +8 23 Банк Кредит Дніпро 2,87 18 +1 18 Південний 2,69 19 -1 9 Сенс Банк 2,69 20 +6 19 Банк Восток 2,69 21 0 21 КІБ 2,69 22 +1 26 Банк Глобус 2,69 23 -6 27 Ідея Банк 2,6 24 -2 24 Полтава-Банк 2,51 25 -1 25 МТБ Банк 2,51 26 -6 28 А-Банк 2,42 27 0 11 Радабанк 2,33 28 +4 20 Альянс Банк 2,16 29 -1 31 Індустріалбанк 2,07 30 0 33 Конкорд 1,98 31 0 30 Банк Інвестицій та Заощаджень 1,71 32 -3 32 Кліринговий Дім 1,62 33 0 29

В умовах тиску різних державних інституцій підвищується ймовірність, що міжнародні компанії прискорять свій вихід із росії. Наприкінці травня стало відомо, що Raiffeisen Bank International шукає шляхи, щоб розірвати стосунки з рф. Можливо, діяльність в цьому напрямі прискорять й інші міжнародні групи, чим повністю «відбілять» репутацію своїх українських «дочок».

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Традиційною ж проблемою банківської системи залишається низький рівень кредитування і зростання «поганих» кредитів. Але ці питання вже вирішуватимуться після нашої перемоги і на загальнодержавному рівні.