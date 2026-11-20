Після закриття міжбанку у п'ятницю, 20 листопада, курс долара залишився незмінним у купівлі і подешевшав на 4 копійки у продажу. Тоді як курс євро знизився на 1 копійку у купівлі та на 5 — у продажу.
20 листопада 2026, 17:41
Здешевшення долара і євро на міжбанку дійшло до обмінників
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Валютний ринок
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Відкриття 20 листопада
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Закриття 20 листопада
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Зміни
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44,93/45,00
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44,93/44,96
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0/4
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49,37/49,43
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49,36/49,38
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1/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,88−45,50 грн. Євро купують за 49,34 грн, а продають за 50,14 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,30−45,45, євро — 49,95−50,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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