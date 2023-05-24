4 великі банки підвищили дохідність депозитів у гривні

У міру зниження інфляції та зростання депозитних ставок привабливість банківських вкладів зростатиме. Зростання споживчих цін у річному вимірі знизилося з майже 27% на початку року до 17,9% у квітні. Проте, подальшому зростанню ставок може завадити сам НБУ. Скільки наразі заробляють приватні клієнти банків із депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Свої інфляційні прогнози покращує і Нацбанк: якщо спочатку регулятор говорив про 19%-ву інфляцію за підсумками року, то зараз вважає, що ціни зростуть лише на 14,8%.

Як уже писав «Мінфін», при рівні інфляції 17,9% ставка за депозитами «чистими», тобто після сплати податку на дохід та військового збору, склала 12%, і така дохідність все ще є малопривабливою.

Про те, що депозитні ставки можуть зрівнятися з рівнем інфляції і перевищити його, говорила й перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. «…Якщо всі наслідуватимуть наш прогноз, і сьогодні пропонуватимуть, скажімо, 12, 14, 18-місячні депозити, і люди їх нестимуть, то не виключено, що в якийсь момент дохідність цих депозитів дорівнюватиме рівню інфляції, а можливо навіть й перевищить [його]», — сказала Катерина Рожкова.

Інше питання, чи готові будуть українці робити вкладення у гривні на довгі депозити, з огляду на військові ризики. А перевкластися в депозити у ВКВ їм завадять ті ж самі непривабливі умови: низька дохідність, незацікавленість банків підвищувати ці ставки («Мінфін» вже писав про те, що тенденція конвертаційних депозитів сходить нанівець, і що банкіри не очікують на підвищення ставок за доларом та євро у другому кварталі).

Нацбанк хотів би провести валютну лібералізацію, як говорила у своєму інтерв'ю Катерина Рожкова, проте це створює ризики «втечі» фізосіб із гривні у ВКВ, а відповідно — знову посилює інфляційні ризики.

До цього додається натяк регулятора на те, що він може зменшити облікову ставку до кінця року. А якщо так, то для багатьох банків, особливо великих, привабливість подальшого підвищення депозитних ставок може знизитись.

Які банки змінювали ставки

Райффайзен Банк підвищив дохідність вкладів у гривні на 6 місяців на 3 в.п. — до 12% річних, відсотки за 3-місячними депозитами у нацвалюті зросли на 2,75 в.п. — до 11% річних, а на 12 місяців — на 2,5 в.п. — до 12,5% річних.

Банк Львів додав по 1 в.п. до дохідності гривневих вкладів на 3, 6 та 12 місяців і тепер платить за ними 15%, 16% та 18% річних відповідно.

Укргазбанк на 2 в.п. збільшив дохідність гривневих вкладів на 6 місяців (до 17,5% річних) та на 0,5 в.п. — на 9-місячні депозити (до 17% річних). При цьому банк знизив на 1 в.п. — до 16,5% річних — дохідність вкладів у нацвалюті на 12 місяців. Банк також знизив дохідність доларових вкладів на 3 місяці на 0,05 в.п. — до 0,1% річних та на 6 місяців на 0,1 в.п. — до 0,15% річних.

Укрексімбанк збільшив ставку на гривневі вклади на 6 місяців на 1 в.п., і на стільки ж знизив її за вкладами на 3 міс. Дохідність цих вкладів тепер становить 14,5% та 11,3% річних відповідно.

Банк Південний підвищив ставку у гривні на 3 місяці на 0,5 в.п. — до 16,5% річних.

Таскомбанк підвищував депозитні ставки і в доларі, і євро. В обох валютах він найбільше підвищив доходність вкладів на 6 місяців: у доларі на 1,25 в.п. — до 2,25% річних, а в євро — на 0,55 в.п. — до 1,25% річних. 1 в.п. він додав до доларових вкладів на 9 місяців (до 2,5% річних), підвищення таких же строкових вкладів у євро становило 0,3 в.п. (до 1,5% річних). При цьому у доларі банк додав 0,7 в.п. до вкладів на 12 місяців (до 3% річних), а в євро збільшив дохідність вкладів на 3 місяці: на 0,2 в.п. — до 0,7% річних.

ОТП Банк цього разу змінив дохідність лише вкладів у доларі на 6 місяців, додавши до їхньої дохідності 1,49 в.п. (до 1,5% річних).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.05.2023−22.05.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.05.2023−22.05.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.05.2023−22.05.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.