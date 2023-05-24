У міру зниження інфляції та зростання депозитних ставок привабливість банківських вкладів зростатиме. Зростання споживчих цін у річному вимірі знизилося з майже 27% на початку року до 17,9% у квітні. Проте, подальшому зростанню ставок може завадити сам НБУ. Скільки наразі заробляють приватні клієнти банків із депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».
4 великі банки підвищили дохідність депозитів у гривні
Свої інфляційні прогнози покращує і Нацбанк: якщо спочатку регулятор говорив про 19%-ву інфляцію за підсумками року, то зараз вважає, що ціни зростуть лише на 14,8%.
Як уже писав «Мінфін», при рівні інфляції 17,9% ставка за депозитами «чистими», тобто після сплати податку на дохід та військового збору, склала 12%, і така дохідність все ще є малопривабливою.
Про те, що депозитні ставки можуть зрівнятися з рівнем інфляції і перевищити його, говорила й перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. «…Якщо всі наслідуватимуть наш прогноз, і сьогодні пропонуватимуть, скажімо, 12, 14, 18-місячні депозити, і люди їх нестимуть, то не виключено, що в якийсь момент дохідність цих депозитів дорівнюватиме рівню інфляції, а можливо навіть й перевищить [його]», — сказала Катерина Рожкова.
Інше питання, чи готові будуть українці робити вкладення у гривні на довгі депозити, з огляду на військові ризики. А перевкластися в депозити у ВКВ їм завадять ті ж самі непривабливі умови: низька дохідність, незацікавленість банків підвищувати ці ставки («Мінфін» вже писав про те, що тенденція конвертаційних депозитів сходить нанівець, і що банкіри не очікують на підвищення ставок за доларом та євро у другому кварталі).
Нацбанк хотів би провести валютну лібералізацію, як говорила у своєму інтерв'ю Катерина Рожкова, проте це створює ризики «втечі» фізосіб із гривні у ВКВ, а відповідно — знову посилює інфляційні ризики.
До цього додається натяк регулятора на те, що він може зменшити облікову ставку до кінця року. А якщо так, то для багатьох банків, особливо великих, привабливість подальшого підвищення депозитних ставок може знизитись.
Які банки змінювали ставки
Райффайзен Банк підвищив дохідність вкладів у гривні на 6 місяців на 3 в.п. — до 12% річних, відсотки за 3-місячними депозитами у нацвалюті зросли на 2,75 в.п. — до 11% річних, а на 12 місяців — на 2,5 в.п. — до 12,5% річних.
Банк Львів додав по 1 в.п. до дохідності гривневих вкладів на 3, 6 та 12 місяців і тепер платить за ними 15%, 16% та 18% річних відповідно.
Укргазбанк на 2 в.п. збільшив дохідність гривневих вкладів на 6 місяців (до 17,5% річних) та на 0,5 в.п. — на 9-місячні депозити (до 17% річних). При цьому банк знизив на 1 в.п. — до 16,5% річних — дохідність вкладів у нацвалюті на 12 місяців. Банк також знизив дохідність доларових вкладів на 3 місяці на 0,05 в.п. — до 0,1% річних та на 6 місяців на 0,1 в.п. — до 0,15% річних.
Укрексімбанк збільшив ставку на гривневі вклади на 6 місяців на 1 в.п., і на стільки ж знизив її за вкладами на 3 міс. Дохідність цих вкладів тепер становить 14,5% та 11,3% річних відповідно.
Банк Південний підвищив ставку у гривні на 3 місяці на 0,5 в.п. — до 16,5% річних.
Таскомбанк підвищував депозитні ставки і в доларі, і євро. В обох валютах він найбільше підвищив доходність вкладів на 6 місяців: у доларі на 1,25 в.п. — до 2,25% річних, а в євро — на 0,55 в.п. — до 1,25% річних. 1 в.п. він додав до доларових вкладів на 9 місяців (до 2,5% річних), підвищення таких же строкових вкладів у євро становило 0,3 в.п. (до 1,5% річних). При цьому у доларі банк додав 0,7 в.п. до вкладів на 12 місяців (до 3% річних), а в євро збільшив дохідність вкладів на 3 місяці: на 0,2 в.п. — до 0,7% річних.
ОТП Банк цього разу змінив дохідність лише вкладів у доларі на 6 місяців, додавши до їхньої дохідності 1,49 в.п. (до 1,5% річних).
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|КомінБанк*
|18,75%
|-
|18,25%
|-
|18,25%
|-
|17,75%
|-
|-
|-
|Банк Львів
|18,00%
|1,00%
|16,00%
|-
|16,00%
|1,00%
|15,00%
|1,00%
|5,00%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|18,00%
|-
|-
|-
|20,00%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Акордбанк
|17,50%
|-
|-
|-
|19,00%
|-
|19,00%
|-
|5,00%
|-
|Ідея Банк
|17,33%
|-
|16,33%
|-
|15,50%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|17,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|Сенс Банк
|17,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|16,50%
|1,00%
|17,00%
|0,50%
|17,50%
|2,00%
|10,50%
|0,50%
|-
|-
|МТБ Банк
|16,50%
|-
|17,20%
|-
|17,50%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|4,00%
|-
|А-Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|18,50%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|monobank
|15,50%
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|15,50%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|1,00%
|11,30%
|1,00%
|-
|-
|Кредобанк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|13,65%
|-
|14,20%
|-
|14,50%
|-
|12,20%
|-
|8,00%
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|12,50%
|2,50%
|-
|-
|12,00%
|3,00%
|11,00%
|2,75%
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|Правекс Банк
|8,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|9,50%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,00%
|-
|6,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|3,00%
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|16,50%
|0,50%
|4,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|8,50%
|-
|8,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.05.2023−22.05.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Сенс Банк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|3,00%
|0,70%
|2,50%
|1,00%
|2,25%
|1,25%
|2,00%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|2,85%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Банк Львів
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Укрексімбанк
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,40%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,50%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,35%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Акордбанк
|1,10%
|-
|-
|-
|0,70%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|0,10%
|0,10%
|0,05%
|-
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|0,80%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|1,49%
|-
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.05.2023−22.05.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,50%
|0,30%
|1,25%
|0,55%
|0,70%
|0,20%
|-
|-
|Сенс Банк
|1,75%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,25%
|-
|КомінБанк*
|1,55%
|-
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,25%
|-
|1,30%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Банк Львів
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Універсал Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Акордбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Кредит Дніпро Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|1,49%
|-
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.05.2023−22.05.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
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