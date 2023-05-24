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24 травня 2023, 14:30 Читать на русском

4 великі банки підвищили дохідність депозитів у гривні

У міру зниження інфляції та зростання депозитних ставок привабливість банківських вкладів зростатиме. Зростання споживчих цін у річному вимірі знизилося з майже 27% на початку року до 17,9% у квітні. Проте, подальшому зростанню ставок може завадити сам НБУ. Скільки наразі заробляють приватні клієнти банків із депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

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Свої інфляційні прогнози покращує і Нацбанк: якщо спочатку регулятор говорив про 19%-ву інфляцію за підсумками року, то зараз вважає, що ціни зростуть лише на 14,8%.

Як уже писав «Мінфін», при рівні інфляції 17,9% ставка за депозитами «чистими», тобто після сплати податку на дохід та військового збору, склала 12%, і така дохідність все ще є малопривабливою.

Про те, що депозитні ставки можуть зрівнятися з рівнем інфляції і перевищити його, говорила й перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. «…Якщо всі наслідуватимуть наш прогноз, і сьогодні пропонуватимуть, скажімо, 12, 14, 18-місячні депозити, і люди їх нестимуть, то не виключено, що в якийсь момент дохідність цих депозитів дорівнюватиме рівню інфляції, а можливо навіть й перевищить [його]», — сказала Катерина Рожкова.

Інше питання, чи готові будуть українці робити вкладення у гривні на довгі депозити, з огляду на військові ризики. А перевкластися в депозити у ВКВ їм завадять ті ж самі непривабливі умови: низька дохідність, незацікавленість банків підвищувати ці ставки («Мінфін» вже писав про те, що тенденція конвертаційних депозитів сходить нанівець, і що банкіри не очікують на підвищення ставок за доларом та євро у другому кварталі).

Нацбанк хотів би провести валютну лібералізацію, як говорила у своєму інтерв'ю Катерина Рожкова, проте це створює ризики «втечі» фізосіб із гривні у ВКВ, а відповідно — знову посилює інфляційні ризики.

До цього додається натяк регулятора на те, що він може зменшити облікову ставку до кінця року. А якщо так, то для багатьох банків, особливо великих, привабливість подальшого підвищення депозитних ставок може знизитись.

Які банки змінювали ставки

Райффайзен Банк підвищив дохідність вкладів у гривні на 6 місяців на 3 в.п. — до 12% річних, відсотки за 3-місячними депозитами у нацвалюті зросли на 2,75 в.п. — до 11% річних, а на 12 місяців — на 2,5 в.п. — до 12,5% річних.

Банк Львів додав по 1 в.п. до дохідності гривневих вкладів на 3, 6 та 12 місяців і тепер платить за ними 15%, 16% та 18% річних відповідно.

Укргазбанк на 2 в.п. збільшив дохідність гривневих вкладів на 6 місяців (до 17,5% річних) та на 0,5 в.п. — на 9-місячні депозити (до 17% річних). При цьому банк знизив на 1 в.п. — до 16,5% річних — дохідність вкладів у нацвалюті на 12 місяців. Банк також знизив дохідність доларових вкладів на 3 місяці на 0,05 в.п. — до 0,1% річних та на 6 місяців на 0,1 в.п. — до 0,15% річних.

Укрексімбанк збільшив ставку на гривневі вклади на 6 місяців на 1 в.п., і на стільки ж знизив її за вкладами на 3 міс. Дохідність цих вкладів тепер становить 14,5% та 11,3% річних відповідно.

Банк Південний підвищив ставку у гривні на 3 місяці на 0,5 в.п. — до 16,5% річних.

Таскомбанк підвищував депозитні ставки і в доларі, і євро. В обох валютах він найбільше підвищив доходність вкладів на 6 місяців: у доларі на 1,25 в.п. — до 2,25% річних, а в євро — на 0,55 в.п. — до 1,25% річних. 1 в.п. він додав до доларових вкладів на 9 місяців (до 2,5% річних), підвищення таких же строкових вкладів у євро становило 0,3 в.п. (до 1,5% річних). При цьому у доларі банк додав 0,7 в.п. до вкладів на 12 місяців (до 3% річних), а в євро збільшив дохідність вкладів на 3 місяці: на 0,2 в.п. — до 0,7% річних.

ОТП Банк цього разу змінив дохідність лише вкладів у доларі на 6 місяців, додавши до їхньої дохідності 1,49 в.п. (до 1,5% річних).

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
КомінБанк* 18,75% - 18,25% - 18,25% - 17,75% - - -
Банк Львів 18,00% 1,00% 16,00% - 16,00% 1,00% 15,00% 1,00% 5,00% -
Кредит Дніпро Банк 18,00% - - - 20,00% - 18,00% - - -
Акордбанк 17,50% - - - 19,00% - 19,00% - 5,00% -
Ідея Банк 17,33% - 16,33% - 15,50% - 10,50% - - -
Прокредит Банк 17,00% - - - 16,00% - 15,00% - 5,00% -
Сенс Банк 17,00% - - - 17,00% - 16,00% - 4,00% -
Укргазбанк 16,50% 1,00% 17,00% 0,50% 17,50% 2,00% 10,50% 0,50% - -
МТБ Банк 16,50% - 17,20% - 17,50% - 16,50% - - -
Таскомбанк 16,00% - 16,00% - 17,00% - 16,00% - 4,00% -
А-Банк 16,00% - - - 18,50% - 15,00% - 0,01% -
ПУМБ 16,00% - 15,50% - 15,00% - 14,00% - - -
Восток Банк 16,00% - - - 16,00% - - - - -
monobank 15,50% - 14,00% - 13,00% - 12,00% - - -
Універсал Банк 15,50% - - - 13,00% - 12,00% - - -
Укрексімбанк 14,50% - 14,50% - 14,50% 1,00% 11,30% 1,00% - -
Кредобанк 14,00% - - - 15,50% - - - - -
Альянс Банк 13,65% - 14,20% - 14,50% - 12,20% - 8,00% -
Ощадбанк 13,25% - - - 12,25% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 12,50% 2,50% - - 12,00% 3,00% 11,00% 2,75% - -
Креді Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,00% - 1,00% -
Правекс Банк 8,00% - 10,00% - 10,00% - 9,50% - - -
ОТП Банк 6,00% - 6,00% - 12,00% - - - 3,00% -
Південний - - - - 17,00% - 16,50% 0,50% 4,00% -
Укрсиббанк - - - - 8,50% - 8,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.05.2023−22.05.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Сенс Банк 3,00% - - - 2,50% - 2,50% - 0,01% -
Таскомбанк 3,00% 0,70% 2,50% 1,00% 2,25% 1,25% 2,00% - - -
КомінБанк* 2,85% - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -
Банк Львів 1,75% - 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,01% -
Укрексімбанк 1,75% - 1,75% - 1,40% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,50% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - - - - -
МТБ Банк 1,35% - 1,40% - 1,30% - 1,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
Акордбанк 1,10% - - - 0,70% - 0,50% - 0,10% -
1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 1,00% - 0,01% -
Укргазбанк 0,50% - 0,50% - 0,15% 0,10% 0,10% 0,05% - -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,50% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
0,10% - - - 0,80% - 0,80% - - -
Універсал Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
monobank 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% 1,49% - - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,50% - 1,00% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.05.2023−22.05.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,00% - 1,50% 0,30% 1,25% 0,55% 0,70% 0,20% - -
Сенс Банк 1,75% - - - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,25% -
КомінБанк* 1,55% - 1,30% - 1,30% - 1,05% - - -
МТБ Банк 1,25% - 1,30% - 1,20% - 1,00% - - -
Банк Львів 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,25% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрексімбанк 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 1,00% - 0,01% -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,40% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Універсал Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
monobank 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Акордбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - 0,10% -
Кредит Дніпро Банк* 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% 1,49% - - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.05.2023−22.05.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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