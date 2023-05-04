НАЗК внесло Угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни. Кредитує військових рф

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Рішення ухвалене через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».

OTP входить до числа 50 найбільших банків росії та обслуговує понад 2,2 млн клієнтів. Представлений більш ніж у 1850 населених пунктах держави-терориста, що наголошує на його важливості для економіки росії, яка бореться з санкціями та намагається їх обійти, вказують у НАЗК.

Згідно зі звітністю OTP Group за 2021 рік, чистий прибуток російського банку склав 37,6 млрд форинтів ($116,5 млн), або 7,6% від сукупного прибутку групи.

За наявною інформацією про фінансові результати, російський ОТП Банк отримав у 2020 році 113 млн рублів прибутку та сплатив до бюджету країни-агресора близько 190 млн рублів лише податку на прибуток.

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У НАЗК зазначають, з посиланням на відкриті джерела, що банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим.

Росіяни, які призвані на військову службу за мобілізацією або по контракту, а також їхні сім'ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками. При цьому банки посилаються на закон РФ від 7 жовтня 2022 року № 377-ФЗ, практично визнаючи так звані Донецьку та Луганську «народні республіки».

«Таким чином, продовжуючи фінансові операції російського підрозділу, OTP Group чітко демонструє підтримку та спонсорування тероризму», — йдеться у повідомленні НАЗК.