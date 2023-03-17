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17 березня 2023, 12:03 Читать на русском

Сенс Банк може викупити потенційний інвестор з Польщі — Дянков

Команда Сенс Банку (Альфа-Банк) знайшла потенційного інвестора, який може викупити банк у підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена. Про це в інтерв'ю FinClub заявив Симеон Дянков — довірена особа, якій передано право управління частками власників банку.

Команда Сенс Банку (Альфа-Банк) знайшла потенційного інвестора, який може викупити банк у підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.
Фото: sensebank.com.ua

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«Останні кілька місяців ми найбільше спілкуємося з потенційними інвесторами з Польщі. Найближчим часом у мене будуть зустрічі в НБУ та ОП, де я хотів би узгодити наші подальші дії. І я, і польський інвестор уже надіслали до НБУ листи про наші наміри.

Ми підписали відповідний меморандум і почали підготовку до due diligence. Також ми запропонували потенційному партнеру делегувати свого представника незалежним членом наглядової ради. Зараз розписую план, у якому деталізую наші подальші кроки", — зазначив Дянков.

Due Diligence — процедура складання об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування, що включає оцінку інвестиційних ризиків, незалежну оцінку об'єкта інвестування, всебічне дослідження діяльності компанії, комплексну перевірку її фінансового стану і положення на ринку.

Він розповів, що на першому етапі угоди з інвестором планується «суттєво знизити частку підсанкційних акціонерів» у Сенс Банку. Їхній повний вихід з капіталу банку буде відбуватися вже на другому етапі.

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«Акціонери готові продавати свої акції. Але потрібно провести due diligence і на підставі його результатів ухвалити рішення, хто чим володітиме в новому банку. Узгодити наступні кроки. Ми зацікавлені рухатися швидко. Шлях непростий», — зазначив він.

Дянков також заявив, що буде намагатися зробити так, аби за підсумками першого етапу виходу Фрідмана, Авена та інших підсанкційних акціонерів з капіталу Сенс Банку їхні частки в установі не перевищували 10%.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що, за даними Financial Times, російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку (45%) за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову в обмін на зняття західних санкцій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+41
bonv
bonv
17 березня 2023, 12:31
#
Свої у своїх.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 березня 2023, 12:31
#
А что это за «Смысл Банк»
у нас появился…
+
+30
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
17 березня 2023, 12:32
#
Да кому он нужен? 100% корни из рашки
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 березня 2023, 15:15
#
Ты уже продал свой алмазный бизнес в рф ?
+
+15
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
17 березня 2023, 15:53
#
С каких времён мы с тобой на ты?
+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
17 березня 2023, 16:04
#
Совладелеец
+
+41
nitrolog
nitrolog
17 березня 2023, 14:14
#
Ми знаємо тих «інвесторів», з лукойлом вже проходили, і треба бути таким наївним, щоб не знати як москалі санкції обходять
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 березня 2023, 15:16
#
Сроки,сестра,сроки!!! Сколько по времени?
+
+14
TsykalSergey
TsykalSergey
17 березня 2023, 16:53
#
З 2013 по 2015 рік Сімеон Дянков займав пост ректора Російської економічної школи.
+
+14
TsykalSergey
TsykalSergey
17 березня 2023, 16:54
#
У квітні 2022 року Альфа-Банк Україна погодив з Національним Банком України кандидатуру Сімеона Дянкова як довірену особу, якій передалось право голосу за акціями акціонерів, чия репутація визнана небездоганною, та право будь-яким чином брати участь в управлінні банком. У межах повноважень та законодавства Сімеон Дянков бере участь в управлінні банком
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