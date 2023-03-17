Сенс Банк може викупити потенційний інвестор з Польщі — Дянков

Команда Сенс Банку ( Альфа-Банк ) знайшла потенційного інвестора, який може викупити банк у підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена. Про це в інтерв'ю FinClub заявив Симеон Дянков — довірена особа, якій передано право управління частками власників банку.

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«Останні кілька місяців ми найбільше спілкуємося з потенційними інвесторами з Польщі. Найближчим часом у мене будуть зустрічі в НБУ та ОП, де я хотів би узгодити наші подальші дії. І я, і польський інвестор уже надіслали до НБУ листи про наші наміри.

Ми підписали відповідний меморандум і почали підготовку до due diligence. Також ми запропонували потенційному партнеру делегувати свого представника незалежним членом наглядової ради. Зараз розписую план, у якому деталізую наші подальші кроки", — зазначив Дянков.

Due Diligence — процедура складання об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування, що включає оцінку інвестиційних ризиків, незалежну оцінку об'єкта інвестування, всебічне дослідження діяльності компанії, комплексну перевірку її фінансового стану і положення на ринку.

Він розповів, що на першому етапі угоди з інвестором планується «суттєво знизити частку підсанкційних акціонерів» у Сенс Банку. Їхній повний вихід з капіталу банку буде відбуватися вже на другому етапі.

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«Акціонери готові продавати свої акції. Але потрібно провести due diligence і на підставі його результатів ухвалити рішення, хто чим володітиме в новому банку. Узгодити наступні кроки. Ми зацікавлені рухатися швидко. Шлях непростий», — зазначив він.

Дянков також заявив, що буде намагатися зробити так, аби за підсумками першого етапу виходу Фрідмана, Авена та інших підсанкційних акціонерів з капіталу Сенс Банку їхні частки в установі не перевищували 10%.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що, за даними Financial Times, російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку (45%) за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову в обмін на зняття західних санкцій.