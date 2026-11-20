Національний банк України встановив офіційний курс долара на понеділок — 23 листопада — на рівні 44,93 грн/$. Порівняно з п'ятничним курсом американська валюта подешевшала на 12 копійок— напередодні офіційний курс становив 45,05 грн/$.
20 листопада 2026, 15:52
НБУ продовжує знижувати долар і євро: регулятор встановив офіційний курс на понеділок
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Як змінився курс євро
Що стосується євро, офіційний курс становитиме 49,28 грн/€. Таким чином європейська валюта подешевшає на 25 копійок. 20 листопада курс євро становив 49,53 грн/€.
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Джерело: Мінфін
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