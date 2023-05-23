Raiffeisen Bank International має намір передати російський підрозділ акціонерам — ЗМІ

Другий за величиною банк Австрії Raiffeisen Bank International (RBI) робить кроки з передачі свого прибуткового російського підрозділу акціонерам. Про це пише Forbes із посиланням на Reuters.

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Що відомо

Банк готується до виокремлення після кількох місяців невдалих спроб знайти покупця, щоб владнати ситуацію навколо свого російського бізнесу і уникнути повного згортання.

Проте, ця спроба стикається із перешкодами, не в останню чергу з боку міжнародних регуляторів, повідомили джерела.

Raiffeisen наразі є найважливішим західним банком у росії, він надає можливість росіянам здійснювати платежі, на тлі дедалі більшої ізоляції Москви через вторгнення в Україну.

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Представник Raiffeisen заявив, що банк «продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виокремлення Райффайзенбанку росія».

У той час як виокремлення користується широкою підтримкою австрійської влади, воно стикається з перешкодами, у тому числі з отриманням схвалення Європейського центрального банку (ЄЦБ) та від США, які вивчають звʼязки RBI з росією.

Якщо виокремлення продовжиться, воно може зробити власників RBI акціонерами нової компанії, зареєстрованої у Відні.

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Залишається незрозумілим, чи буде організація дійсно незалежною від RBI, що є вирішальним фактором для того, чи вона повинна перебувати під наглядом Австрії чи ЄЦБ.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) закрив кореспондентські рахунки всіх російських банків, за винятком власної російської «дочки», місцевого Райффайзенбанку.

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