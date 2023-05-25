Банки зупинили кредитування: на чому вони роблять шалені прибутки під час війни

Обсяг ліквідності банковського сектору перевищив 630 млрд грн. Як банки змогли накопичити стільки грошей та що це означає для пересічного споживача банківських послуг, розповів академік НАН України, завідувач кафедрою КНЕУ ім. В.Гетьмана Богдан Данилишин .

Фінансовий сектор покращує показники

За даними НБУ, у січні-квітні 2023 року чистий прибуток банківської системи становив 44 млрд грн (+9,9 млрд грн у квітні), що у 2,5 рази більше, ніж за відповідний період 2021 року.

Чисті процентні доходи банків за 4 місяці 2023 року становили 61,4 млрд грн (+41% YOY), чисті комісійні доходи — 17 млрд грн (+29% YOY) та поряд із позитивним результатом переоцінки вартості цінних паперів виступали факторами покращення фінансових результатів банків.

Натомість обсяг відрахувань у резерви за активними операціями, який у 2022 році виступав головним чинником погіршення фінансових результатів банків (понад 120 млрд грн), з початку 2023 року залишається помірним (3,4 млрд грн). Рентабельність активів банків за січень-квітень 2023 р. становила 5,5%, капіталу — 55,7%.

Позитивні фінансові результати діяльності дозволяють банківській системі України демонструвати високі показники адекватності капіталу, які за результатами квітня становили 20,95% для регулятивного та 13,4% — для основного капіталу банків. Відповідні значення перевищують мінімальні нормативні вимоги (10% та 7% відповідно) та створюють запобіжний простір від негативного впливу воєнних дій на платоспроможність банківської системи.

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) перевищує 630 млрд грн, з яких близько 2/3 — у депозитних сертифікатах НБУ.

Основним чинником підтримки високого рівня банківської ліквідності, як і раніше, виступають витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як інтервенції Нацбанку з продажу іноземної валюти зменшують обсяг вільної ліквідності в банківській системі.

Надлишок ліквідності, у свою чергу, визначає низький попит банків на кредити рефінансування (залишок заборгованості платоспроможних банків зменшився на 3,7 млрд грн за тиждень до 8,5 млрд грн) та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ (20%).

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Кредитування тримається на держпрограмах

Банківське кредитування продовжує підтримуватися державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%». На умовах програми минулого тижня банками було видано 360 пільгових кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн, з яких близько половини — державними банками.

Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою перевищила 27 тис. на загальну суму 109 млрд грн. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу левову частку кредитів було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.

Крім того, у квітні 2023 року за державними гарантіями на портфельній основі банками видано 926 кредитів на суму понад 3,8 млрд гривень. За даними Мінфіну, з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року на підтримку мікро, малого та середнього бізнесу в Україні видано 22 587 кредитів на загальну суму 73,81 млрд грн.

Станом на 1 травня 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують 16 674 кредити на суму 52,17 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 25,57 млрд гривень. Це близько 70 % від загального ліміту наданих гарантій (36,32 млрд гривень).

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Попит на валюту зменшується

Збільшення пропозиції іноземної валюти на МВРУ з боку клієнтів банків на тлі скорочення попиту на неї обумовило зменшення чистого продажу іноземної валюти Нацбанком для збалансування ринку до $380 млн (порівняно із $536 млн тижнем раніше).