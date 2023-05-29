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29 травня 2023, 16:42 Читать на русском

Сенс Банку приготуватися: Рада дала добро на націоналізацію

29 травня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 9107−1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану у повторному другому читанні. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

29 травня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 9107−1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану у повторному другому читанні.

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Про що йде мова

Законопроєкт стосується процедури виведення з ринку банків, що належать підсанкційним особам таким чином, аби припинення їх участі у банківській системі держави не заподіяло шкоди інтересам клієнтів банків і їх вкладників.

«Щодо самого законопроєкту, як писав раніше про головне — його метою є забезпечення стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також захист прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банків», — написав Гетманцев.

Ініціатива направлена на протидію ризикам, зокрема, шляхом надання Національному банку повноважень за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалити рішення про:

  • заборону підсанкційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь у банку;
  • про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація) з урахуванням особливостей, установлених пунктом 23 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону;
  • запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку (націоналізації) за відсутності у нього ознак неплатоспроможності (у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції);
  • закріплюється норма, якою передбачена можливість відшкодування особам збитків, яких вони зазнали внаслідок ліквідації банку або виведення з ринку системно важливого банку, виключно за рахунок коштів держави-агресора.

Нагадаємо

Верховна Рада 2 травня не підтримала в цілому законопроєкт № 9107−1, який вдосконалює процедуру виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт № 9107−1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації Сенс Банку (раніше — «Альфа-банк»).

Національний банк України написав та передав на розгляд парламенту законопроєкт, ухвалення якого дозволить державі націоналізувати «Сенс Банк».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 травня 2023, 16:59
#
Чекаємо на підпис проголосованого законопроєкту головою ВРУ та Президентом…
+
+15
zig4free
zig4free
29 травня 2023, 18:10
#
Законопроект дырявый

читаем

«Зауваження Головного юридичного управління»
+
0
zig4free
zig4free
29 травня 2023, 18:19
#
Интересно на какое международное право в законопроекте ссылаются, так не удосужились указать в законопроекте.

Так-что такой закон дырявый как дышло.

Любой нормальный суд признает законопроэкт ничтожным.
+
0
bonv
bonv
29 травня 2023, 18:19
#
Коли вже державні банки продавати будуть?
+
0
zig4free
zig4free
29 травня 2023, 18:39
#
Осталось только Сенс Нацианализировать и рынку будет гаплык. Прихват с Ощадом и так по беспределу рынок шатает…
+
0
zig4free
zig4free
29 травня 2023, 18:21
#
К тому-же законопроект нарушает несколько статей Конституции Украины.
+
0
zig4free
zig4free
29 травня 2023, 18:28
#
Будем ждать, юридический разъяснений. что означает международный право-порядок в гражданском кодексе Украины.

Особенно когда типо страна ответчик не признает международного право-порядка.
+
0
zig4free
zig4free
29 травня 2023, 18:37
#
Прикольно модерация Минфин потерла комменты в рекламе про Каловые Массы… оперативно «мифы развенчали». Ненавижу Калов — конченые мрази!
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