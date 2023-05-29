29 травня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 9107−1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану у повторному другому читанні. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету
Сенс Банку приготуватися: Рада дала добро на націоналізацію
29 травня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 9107−1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану у повторному другому читанні. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету
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Про що йде мова
Законопроєкт стосується процедури виведення з ринку банків, що належать підсанкційним особам таким чином, аби припинення їх участі у банківській системі держави не заподіяло шкоди інтересам клієнтів банків і їх вкладників.
«Щодо самого законопроєкту, як писав раніше про головне — його метою є забезпечення стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також захист прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банків», — написав Гетманцев.
Ініціатива направлена на протидію ризикам, зокрема, шляхом надання Національному банку повноважень за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалити рішення про:
- заборону підсанкційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь у банку;
- про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація) з урахуванням особливостей, установлених пунктом 23 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону;
- запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку (націоналізації) за відсутності у нього ознак неплатоспроможності (у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції);
- закріплюється норма, якою передбачена можливість відшкодування особам збитків, яких вони зазнали внаслідок ліквідації банку або виведення з ринку системно важливого банку, виключно за рахунок коштів держави-агресора.
Нагадаємо
Верховна Рада 2 травня не підтримала в цілому законопроєкт № 9107−1, який вдосконалює процедуру виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.
11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт № 9107−1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації Сенс Банку (раніше — «Альфа-банк»).
Національний банк України написав та передав на розгляд парламенту законопроєкт, ухвалення якого дозволить державі націоналізувати «Сенс Банк».
Коментарі - 8
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«Зауваження Головного юридичного управління»
Так-что такой закон дырявый как дышло.
Любой нормальный суд признает законопроэкт ничтожным.
Особенно когда типо страна ответчик не признает международного право-порядка.