Рейтинг МФО: Хто зараз пропонує українцям «гроші до зарплати» на пільгових умовах

Влада обмежила заробітки компаній, які пропонують населенню «гроші до зарплати», проте кількість позик зростає. Чому це відбувається, та які МФО пропонують позики за пільговими ставками, — у свіжому рейтингу «Мінфіну» за перший квартал 2024 року.

Які зміни відбулися

Порівнюючи з попереднім кварталом, до рейтингу додались відразу 4 нові МФО: ТОП1, FirstCredit, Smartiway та Amigo. Водночас, один учасник попереднього рейтингу — Кача Гроші — залишив його: на сайті компанії вказано, що вона призупинила видачу кредитів із технічних причин.

Лідером рейтингу став його новачок ТОП1. Так високо злетіти йому дозволило, зокрема, те, що компанія пропонує найбільшу суму для першого кредиту — до 30 тис. грн. Крім цього, ще одна МФО, яка минулого разу не була представлена у рейтингу, FirstCredit, посіла високу п'яту сходинку.

Внаслідок того, що високі місця посіли новачки, більшість компаній опустились в таблиці, але це не говорить про те, що умови, які вони надають клієнтам, погіршились.

Серед суттєвих змін варто відзначити підвищення відразу на 4 сходинки Pango. Це відбулось завдяки тому, що максимальна сума першого кредиту компанії зросла з 7 до 12 тис. грн, а також збільшився термін пільгового кредитування з 15 до 30 днів.

Також на 1 сходинку покращила свою позицію Starfin, завдяки тому, що максимальна сума кредиту з 15 підвищилась до 20 тис. грн. Такі ж зміни відбулися у SOS CREDIT, але, через присутність новачків, компанія все ж втратила одну позицію.

Ми відбираємо ті МФО, що відповідають низці критеріїв. Основний з них — наявність пропозицій кредиту під 0,01% добових для нових клієнтів. Відповідні акції редакція перевіряє у партнерів «Мінфіну», а також у компаній, які потрапляють на перші 10 сторінок пошукових систем за запитом «онлайн-кредит на картку». Таким чином, до рейтингу потрапляють фактично всі, хто активно залучає клієнтів.

Місця розподіляються, зокрема, відповідно до суми і терміну, на який можна отримати кредит під 0,01%, а також враховується простота отримання позики, доступність інформації на сайті тощо. За всі ці показники компаніям нараховуються бали. Детально критерії розписані на нашому сайті.

Чому зростає кількість позик

За підсумками минулого року, українці взяли в МФО у борг у 1,7 разів більше грошей, ніж у перший рік повномасштабної війни, йдеться в дослідженні Опендатабот. Загальна кількість позик перевищила 8,2 млн, а в борг наші співвітчизники взяли близько 40,6 млрд грн. Для порівняння: за рік до того, ця сума не дотягнула до 24 млрд грн.

За даними Асоціації українських банків, послугами МФО минулого року скористалися близько 13% дорослого населення України. За цільовою призначеністю, ці послуги виявились найпопулярнішими серед українців. До нашого рейтингу МФО потрапили 22 компанії, які надають мікрофінансові послуги на пільгових умовах. Згідно з дослідженням Асоціації українських банків, частка позичальників, які беруть кредит із метою забезпечення щоденних потреб в очікуванні наступної зарплати, склала близько 67%.

«Сьогодні основні цілі мікрокредиту — це гроші до зарплати, купівля ліків та гроші на ремонт. Мікрокредити на розваги, відпустки та речі не першої необхідності за обсягами впали вдвічі», — підтвердили «Мінфіну» ситуацію на ринку у компанії Money4You.

Про те, що кредити беруться, здебільшого, на найнеобхідніші товари, говорить і директор ТОВ ФК «Н.А. Груп» (CreditBox) Андрій Дітковський.

«Труднощі в економіці та падіння реальних доходів змушують українців все частіше звертатися до МФО за кредитами до зарплати. Висока інфляція та активне зростання цін на товари першої необхідності, в тому числі енергоносії, зі свого боку, призводять до зростання потреби у коштах», — говорить він.

Це зростання привернуло увагу регулятора. В результаті, наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який обмежує розмір ставок, за якими МФО можуть видавати кредити. Відповідно до нього, ця ставка з усіма комісіями та додатковими витратами не має перевищувати 1% на день.

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Як це змінює ринок

Щоправда, МФО отримали право ще 120 днів після набуття законом чинності тримати ставку на рівні до 2,5% на день, а потім ще стільки ж часу — 1,5%. А ще додатковий місяць їм виділили, щоб підготуватися до обмежень.

Думки представників МФО, з якими поспілкувався «Мінфін», щодо законодавчих новацій розійшлися. Сергій Сінченко вважає, що головна мета закону полягає в тому, щоб зробити кредити доступнішими для споживачів, а тому новації можуть сприяти збільшенню попиту на позики, що потенційно призведе до зростання обсягів кредитування.

Підтримує таку позицію й Андрій Дітковський. «Обмеження відсоткової ставки — це спосіб регулятора зняти соціальну напругу з теми боргового навантаження на категорію соціально незахищених верств населення. На жаль, низька фінансова грамотність чималої кількості українців призводила їх до кредитної залежності, коли відсотки за раніше отриманими позиками сплачувались за рахунок нових кредитів. Регуляція відсоткової ставки дозволить розширити коло потенційних клієнтів фінансових компаній, знизити відсоток дефолтів та вибудовувати триваліші відносини зі споживачами», — говорить він.

Водночас, Дітковський визнає, що не всі гравці залишаться на ринку. «Ті компанії, які навчилися відбирати кращого клієнта та утримувати його, збережуть свою дохідність. З іншого боку, МФО, які будували свій бізнес на бездумному „роздаванні“ грошей виключно задля виконання планових показників, — підуть з ринку», — пояснює він.

У Money4You переконані, що закон призведе до значного зниження прибутків фінкомпаній.

«Багатьох очікує жорстка економія на витратах, включаючи маркетинг. Частина компаній залишать ринок або підуть на пошук нових каналів просування з нижчою вартістю клієнта. На ринок очікує досить сильна конкурентна боротьба, нові продукти та нові інструменти утримання клієнтів», — зазначили в компанії.

Постраждати від обмежень можуть й деякі позичальники, адже МФО тепер ретельніше підбиратимуть клієнтів. «Це стосується ризикованих категорій, які можуть опинитися поза увагою. Є ймовірність, що деякі люди залишаться без можливості отримати фінансові ресурси», — зазначає Сінченко.

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Конкуренція посилюється

Водночас, ринок мікропозик все ще суттєво відстає від показників, що були до повномасштабного вторгнення: у 2020 році їх було видано на 48,7 млрд грн, а у 2021 році — на 65 млрд грн.

«Цьому є об'єктивні причини, як-то виїзд громадян за кордон, тимчасова окупація декількох регіонів і заморожування там діяльності МФО, зменшення кількості гравців на ринку», — кажуть у компанії Money4You.

Серед факторів, які не дозволяють МФО швидше відновлювати кредитування, також посилення конкуренції з боку банків і представлення їх кредитних продуктів, як альтернативи позикам фінкомпаній.

«Така тенденція у медіа стає все помітнішою. Очевидно, банки намагаються компенсувати недостатній попит серед affluent-сегменту (сегменту заможних клієнтів — ред.), пропонуючи свої продукти масовій аудиторії. Але це може виявитися непростим завданням, оскільки їхні правила часто не дозволяють кредитувати саме цей сегмент», — відзначає СЕО Moneyveo Сергій Сінченко.

Попри те, що ринок МФО все ще відстає від показників 2021 року, середня сума однієї позики, порівнюючи з тим часом, зросла на 7% — і наразі становить 4,9 тис. грн. Водночас, як розповіли «Мінфіну» представники фінкомпаній, тут спрацював, переважно, фактор інфляції. У 2022 році вона перевищила 26%, а у 2023 році — ціни зросли ще приблизно на 5%. Таким чином, якщо дивитись за купівельною спроможністю середніх позик, то вона, порівнюючи з довоєнним періодом, знизилась приблизно на чверть.

Які МФО пропонують кредити на пільгових умовах

За підсумками кварталу, до нашого рейтингу МФО потрапили 22 компанії, що пропонували позики під 0,01% на день.

Місце МФО Бали Максимальна сума при першому кредиті, грн Термін кредитування при першій позиці, дні Зміна місця, порівнюючи з 4 кв. 2023 р. 1 ТОП1 35 30 000 до 30 нов. 2 SlonCredit 33 25 000 до 30 -1 3 Creditkasa 33 20 000 до 30 -1 4 CreditBox 33 20 000 до 30 -1 5 FirstCredit 31 20 000 до 30 нов. 6 CreditPlus 31 15 000 до 30 -2 7 Credit7 31 15 000 до 30 -1 8 SelfieCredit 31 15 000 до 30 -3 9 Moneyveo 31 27 000 до 20 -2 10 Money4you 29 15 000 до 30 -1 11 Miloan 29 15 000 до 30 -1 12 Tengo 28 15 000 до 30 -4 13 Pango 28 12 000 до 30 4 14 Starfin 28 20 000 до 25 1 15 SOS CREDIT 27 20 000 до 15 -1 16 Finsfera 26 8 000 до 30 -5 17 MyCredit 25 12 000 до 15 -4 18 Smartiway 24 4 000 до 61 нов. 19 Додам 24 12 000 до 20 -7 20 EasyCash 20 5 000 до 15 -2 21 Amigo 17 10 000 до 15 нов. 22 Clickcredit 17 500 до 10 -3