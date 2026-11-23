Національний банк вирішив послабити кадрові вимоги для невеликих учасників платіжного ринку. Тепер установам із регулятивним капіталом менш ніж 40 млн грн не обов’язково утримувати окремих фахівців для управління ризиками, комплаєнсу та внутрішнього аудиту: частину цих функцій можна поєднувати або передавати спеціалістам, які працюють в інших компаніях. Регулятор розраховує , що це дасть змогу невеликим гравцям скоротити витрати на персонал, не відмовляючись від системи внутрішнього контролю.

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Національний банк України затвердив зміни до вимог щодо системи управління надавачів фінансових платіжних послуг. Нові правила передбачають можливість суміщати окремі ключові функції для установ, цільовий розмір регулятивного капіталу яких за результатами попереднього календарного року становить менше ніж 40 млн грн.

Зокрема, одна людина зможе одночасно виконувати обов'язки головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера. Ба більше, для цього можна буде залучити фахівця, який уже виконує відповідні функції в інших юридичних особах.



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Аналогічний підхід застосовуватиметься до внутрішнього аудиту. Функції внутрішнього або головного внутрішнього аудитора зможе виконувати спеціаліст, який працює на такій самій посаді в іншій установі.

Втім, послаблення матиме чітку межу. Якщо цільовий розмір регулятивного капіталу установи досягне або перевищить 40 млн грн, вона повинна буде привести систему управління у відповідність до загальних вимог протягом трьох місяців із дня визначення нового цільового розміру капіталу.

У Нацбанку пояснюють, що зміни мають зменшити регуляторне навантаження на невеликих учасників платіжного ринку, оптимізувати витрати на персонал і розширити можливості залучення кваліфікованих фахівців. Водночас регулятор наголошує на необхідності зберігати ефективну систему внутрішнього контролю з урахуванням масштабу діяльності та ризикового профілю установ.

Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 20 листопада 2026 року № 131. Вони набирають чинності 24 листопада 2026 року.

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