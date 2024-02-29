Частка позичальників мікрокредитів до зарплати після великої війни зросла до 67% — дослідження

Послугами мікрофінансових організацій (МФО) користуються близько 13% дорослого населення України, при цьому частка позичальників, які беруть кредит із метою забезпечення щоденних потреб в очікуванні наступної зарплати, збільшилася з 42% до 2022 року до 67%. Про це свідчать результати дослідження впливу війни на мікрокредитування в Україні на замовлення Асоціації українських банків, передає Інтерфакс-Україна.

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Згідно з дослідженням, другим за популярністю цільовим призначенням кредиту є оплата лікування або купівлі медикаментів — 31% (+16 процентних пунктів (п.п.) до показників до 2022 року). Третє місце посіли витрати на ремонт житла та автомобіля — 19% (+7 п.п.).

Слідом за ними найпопулярнішими причинами оформлення мікропозик виявилися платежі за комунальними послугами — 17% (+8 п.п.), купівля одягу та взуття — 15% (+7 п.п.).

За даними дослідження, потреби за більшістю інших статей збільшилися або залишилися на колишньому рівні, тоді як частота оформлення мікрокредиту з метою відпустки впала відразу вдвічі — з 10% до 2022 року до 5%.

Зазначено, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року 13% респондентів уперше взяли мікрокредит, 46% стали брати їх частіше, тоді як 12%, навпаки, — рідше.

Мізерна кількість опитаних (3%) відповіла, що зовсім відмовилася від оформлення мікрокредитів, а 26% повідомили, що їх поведінка щодо частоти залучення мікропозик після повномасштабного вторгнення рф не змінилася.

Як часто українці беруть мікропозики

Згідно з дослідженням, 34% респондентів беруть мікропозики по кілька разів за місяць, така сама частка опитаних воліє оформляти один-два мікрокредити щомісяця. Раз за три-п'ять місяців беруть мікропозики 13% опитаних, раз за півроку — 7%, а один мікрокредит за рік або рідше оформляють по 5% респондентів відповідно.

«60% (респондентів, ред.) мають один-три активних мікрокредити і 70% користуються одночасно одним-трьома МФО. Основна причина використання кількох кредитів — брак грошей (61%), тобто сума одного кредиту, найімовірніше, замала для покриття всіх необхідних витрат», — ідеться в презентації дослідження.

Серед інших причин використання послуг кількох кредиторів одночасно опитані також виділяють перекредитування — 18% і вигоду, зручність диверсифікації — 15%.

Ключовими факторами під час вибору МФО респонденти назвали розмір процентної ставки за кредитом за день користування та повної ставки за весь термін кредиту, а також обсяг доступної суми для позики.

Клієнти вибирають МФО замість банків

Зазначається, що значна більшість клієнтів (81%) вважає за краще скористатися послугами мікрофінансових організацій, а не банків, з огляду на оперативність, простоту та відсутність тривалих перевірок для оформлення кредиту.

«Найбільш важливими причинами вибору МФО для отримання кредиту порівняно з банками користувачі називають «швидкість оформлення кредиту», «можливість оформлення кредиту онлайн» і «миттєвий переказ грошей», — ідеться в дослідженні.

Дохід клієнтів МФО

Згідно з даними дослідження, місячний дохід клієнтів МФО становить від 15 тис. грн до 30 тис. грн для 39% опитаних, від 7 тис. грн до 15 тис. грн — у 32% і менше ніж 7 тис. грн — для 8% респондентів. При цьому 12% опитаних клієнтів МФО мають дохід від 30 тис. грн до 45 тис. грн за місяць, а 6% — понад 45 тис. грн.

Дослідження

Зазначається, що дослідження проводили з 5 до 21 грудня 2023 року. Опитування проводили у форматі онлайн-інтерв'ю, у яких узяли участь 1 079 клієнтів МФО та 1 005 респондентів репрезентативно міському населенню України віком від 18 до 55 років.