Національний банк України 20 листопада 2026 року ввів в обіг нову пам'ятну монету «Архістратиг Михаїл» номіналом 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 999 проби з елементами позолоти, а її тираж становитиме до 15 тисяч екземплярів. Придбати монету можна буде через інтернет-магазин НБУ та банки-дистриб'ютори. Про це повідомляє Нацбанк.

Національний банк України 20 листопада 2026 року ввів в обіг нову пам'ятну монету «Архістратиг Михаїл» номіналом 10 гривень.

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Як виглядає нова монета

Монету присвячено архістратигу Михаїлу — одному з найшанованіших небесних захисників українців, який символізує перемогу добра над злом, справедливість і незламність.

Особливістю нового випуску стало використання архітектурних мотивів будівлі Національного банку України.

На аверсі зображено орнаментальний елемент вітражного оформлення будівлі НБУ.

На реверсі розміщено образ архістратига Михаїла, створений за мотивами вітража на стелі операційної зали Нацбанку. Небесний захисник Києва постає в латах римського полководця.

По колу викарбувано рядки з поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки»:

«…За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла».

Для напису використано шрифт ChebanykSansN.2017 авторства Василя Чебаника.

Дизайн монети розробила Тетяна Балута, скульптор — Володимир Дем'яненко.

Характеристики та тираж

Завдяки обмеженому тиражу нова монета орієнтована насамперед на нумізматів та колекціонерів. На відміну від звичайних обігових 10 гривень, вона виготовлена з дорогоцінного металу та має колекційну цінність.

Де придбати монету

Придбати «Архістратига Михаїла» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та через уповноважені банки-дистриб'ютори.

Конкретну дату початку продажів та відпускну ціну Національний банк рекомендує перевіряти на офіційних сайтах продавців. Номінал 10 гривень не є роздрібною вартістю срібної монети.

Чим особлива серія

Архістратиг Михаїл уже не вперше з'являється на українських монетах. Його образ використовується як у пам'ятних, так і в інвестиційних випусках Національного банку.

Як раніше писав «Мінфін», НБУ реалізує інвестиційні монети «Архістратиг Михаїл» зі срібла та золота різних номіналів. Зокрема, срібна інвестиційна монета номіналом 1 гривня має масу 31,1 грама, а золоті випускають номіналами 2, 5, 10 та 20 гривень.

Нова пам'ятна монета відрізняється від інвестиційних випусків художнім оформленням, наявністю позолоти та обмеженим тиражем. Її вартість для колекціонерів залежатиме не лише від ціни срібла, а й від попиту, збереженості та доступності тиражу.