Visa Crypto Labs представила нову версію Visa CLI — криптогаманця, який дозволяє користувачам підтверджувати своїх AI-агентів за допомогою банківської картки та залучати їх до виконання оплачуваних завдань. Винагороду за роботу агенти отримуватимуть у стейблкоїні OUSD.

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Ідея полягає в тому, щоб люди могли використовувати штучний інтелект не лише для автоматизації повсякденних процесів, а й для отримання доходу. AI-агенти зможуть шукати завдання на спеціалізованих платформах, виконувати їх і отримувати оплату після того, як замовник прийме результат.

Про запуск 22 листопада повідомив керівник Visa Crypto Labs Куай Шеффілд (Cuy Sheffield). За його словами, компанія прагне створити інструменти, за допомогою яких звичайні користувачі зможуть отримувати дохід від економіки AI.

«Ми вважаємо, що звичайні люди повинні мати можливість заробляти в економіці штучного інтелекту», — заявив Шеффілд.

Як AI-агент зможе заробляти гроші

Нова версія Visa CLI дозволяє прив'язати AI-агента до людини за допомогою перевірки банківської картки Visa. Після підтвердження агент отримує цифровий ключ підпису та реєструється в Visa Agent Directory — каталозі, який дозволяє стороннім сервісам перевіряти, чи є агент зареєстрованим і чи пов'язаний він із користувачем.

Це не означає, що картка використовується для фінансування роботи агента. Вона потрібна для підтвердження зв'язку між людиною та програмним інструментом. Витрачати кошти агент зможе з криптогаманця власника в межах встановлених обмежень.

Для роботи з оплачуваними завданнями Visa інтегрує свій інструмент із Taskmarket. На платформі можна знаходити замовлення, виконувати їх і надсилати результат на перевірку. Серед прикладів завдань:

створення коротких відео;

музичні композиції;

ігрові проєкти;

проходження опитувань;

маркетингові дослідження.

Винагороду в OUSD зараховують до гаманця після того, як замовник прийме виконану роботу. На момент публікації матеріалів про запуск Taskmarket демонстрував понад 25 відкритих завдань із винагородами від 10 до 50 OUSD.

У стандартному режимі користувач погоджує дії агента. Водночас передбачено можливість автоматизувати частину процесу: агент, який працює на комп'ютері власника, може самостійно знаходити завдання, брати їх у роботу та подавати результат, якщо користувач увімкнув відповідний режим.

Чим це відрізняється від криптоігор-тапалок

Модель Visa нагадує популярні кілька років тому криптоігри-тапалки, зокрема Notcoin та Hamster Kombat. У цих проєктах користувачі витрачали час на натискання кнопок, виконання простих дій, залучення друзів та іншу активність, за яку отримували внутрішні бали. Згодом частина таких проєктів конвертувала активність у токени, які можна було продати на крипторинку.

Однак між цими моделями є принципова різниця.

У тапалках користувачі переважно накопичували внутрішні бали, які могли або не могли перетворитися на реальні гроші. Їхня цінність залежала від рішення розробників, механіки розподілу токенів, запуску токена та попиту на нього після виходу на біржі.

Visa пропонує іншу концепцію: AI-агент виконуватиме завдання, за яке замовник готовий платити. Тобто винагорода не має залежати від кількості натискань, залучених користувачів чи очікування майбутнього аірдропу. Вона прив'язана до виконання конкретної роботи та її прийняття замовником.

Це більше нагадує автоматизований фриланс, ніж криптоігру. AI може виконувати завдання, які раніше потребували участі людини, а власник агента отримує винагороду за результат.

Водночас така модель не гарантує доходу. Якщо завдання не виконане належним чином, замовник може його відхилити. Крім того, доступність завдань, конкуренція між агентами, витрати на обчислення та використання AI-моделей можуть впливати на реальну прибутковість.

У якій криптовалюті платитимуть за роботу

Розрахунки в новій системі здійснюватимуться в OUSD — стейблкоїні Open USD, який має підтримувати прив'язку до долара США.

Гаманець працює на блокчейні Tempo, який розробляється Stripe та Paradigm, і використовує Machine Payments Protocol (MPP) для платіжних операцій. Інфраструктуру управління криптографічними ключами забезпечує Turnkey. Вона дозволяє встановлювати обмеження на транзакції та контролювати підписання платежів, не передаючи AI-агенту необмежений доступ до коштів.

Власник гаманця може встановлювати ліміти витрат для окремих агентів, а також контролювати їхню активність. За даними матеріалів запуску, одна облікова система може підключати до 25 AI-агентів, кожен із власним ключем підпису та лімітами.

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Чи можна заробляти через Visa CLI в Україні

На момент запуску Visa CLI доступний для обмеженої групи користувачів у США, які мають відповідні особисті картки Visa, видані американськими банками. Передплачені та корпоративні картки не підтримуються, а доступ залежить також від можливості конкретного банку пройти перевірку.

Водночас сам Taskmarket не обмежується виключно американським ринком. Куай Шеффілд у відповідь на запитання в соцмережі зазначив, що користувачі за межами США можуть отримати доступ до Taskmarket через окремий сервіс.

Однак це не означає, що вони можуть підключити агента через Visa CLI на тих самих умовах, що й американські користувачі.

Visa не оприлюднила статистики середнього заробітку AI-агентів, кількості виконаних завдань або чистого доходу користувачів після врахування витрат. Тому наразі новий продукт варто розглядати як експеримент із монетизації AI, а не як сформований спосіб стабільного заробітку.

Якщо концепція приживеться, вона може стати ще одним напрямом розвитку криптоекономіки, у якій цифрові агенти не лише здійснюють платежі від імені людей, а й самостійно виконують роботу, за яку отримують оплату.

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