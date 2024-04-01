Попит на мікрокредити в Україні зростає, а з ним і заборгованість — Опендатабот

8 244 855 мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн було укладено торік. Суми та кількість мікропозик стабільно зростають, проте все ще менші за показники напередодні повномасштабного вторгнення. Про це йдеться в даних Опендатабот.

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Попит зростає

Проте стверджувати про зубожіння українців від початку повномасштабної війни зарано. Попри зростання у 1,5 рази за рік, кількість мікропозик все ще складає більш ніж половину від обсягів 2021 року.

В середньому, українці укладали близько 700 тисяч мікрокредитів на місяць торік.

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