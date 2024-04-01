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1 квітня 2024, 9:54

Попит на мікрокредити в Україні зростає, а з ним і заборгованість — Опендатабот

8 244 855 мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн було укладено торік. Суми та кількість мікропозик стабільно зростають, проте все ще менші за показники напередодні повномасштабного вторгнення. Про це йдеться в даних Опендатабот.

8 244 855 мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн було укладено торік.
Фото:depositphotos

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Попит зростає

Проте стверджувати про зубожіння українців від початку повномасштабної війни зарано. Попри зростання у 1,5 рази за рік, кількість мікропозик все ще складає більш ніж половину від обсягів 2021 року.

В середньому, українці укладали близько 700 тисяч мікрокредитів на місяць торік.

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В 2023 році українці взяли в МФО у борг у 1,7 рази більше грошей, ніж у перший рік повномасштабної війни. Проте загальна сума позик все ще на третину менша, ніж до початку повномасштабної війни.

Середня сума мікрокредиту склала 4 926 грн. Це на 7% більше, ніж у 2021 році.

Заборгованість за кредитами

Водночас заборгованість українців за мікрокредитами за рік зросла на 16% та сягла 9,3 млрд грн. Якщо впродовж 2022 заборгованість зменшувалася щоквартально і досягла найменшого показника — 8,03 млрд грн станом на 01 січня 2023, то протягом трьох кварталів 2023 вона зростала щокварталу й лише наприкінці року зменшилася — на 144 млн грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+9
yjcjd1977
yjcjd1977
1 квітня 2024, 10:39
#
Так может надо писать что пол страны выехало , и вторая половина которая осталась набрала кредитов за двоих .
+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 квітня 2024, 12:34
#
Казино играют… На телефоне…
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