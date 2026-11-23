Після закриття міжбанку у понеділок, 23 листопада, курс долара подорожчав на 30 копійок у купівлі і на стільки же у продажу. Тоді як курс євро піднявся на 3 копійки у купівлі та на ті ж самі 3 копійки — у продажу.