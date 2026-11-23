Після закриття міжбанку у понеділок, 23 листопада, курс долара подорожчав на 30 копійок у купівлі і на стільки же у продажу. Тоді як курс євро піднявся на 3 копійки у купівлі та на ті ж самі 3 копійки — у продажу.
23 листопада 2026, 17:50
Долар і євро повертаються до зростання на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 23 листопада
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Закриття 23 листопада
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Зміни
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44,93/44,96
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45,23/45,26
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30/30
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49,43/49,45
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49,46/49,48
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3/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,90−45,53 грн. Євро купують за 49,31 грн, а продають за 50,12 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,45−45,64, євро — 50,00−50,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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