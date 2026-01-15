Доходи МФО падають, що відбувається на ринку мікрокредитів

Компанії, що надають мікрофінансові позики переживають непростий період. Посилення регулювання їхньої роботи разом зі звуженням ринку призводять до зниження загальних доходів. Водночас значна частина МФО продовжує залучати нових клієнтів, пропонуючи перші позики «під нуль». Хто з них має найкращі умови, розповідає «Мінфін».

Розподіл клієнтів та доходів

Кількість позик, які видають МФО знижується вже два квартали поспіль. Якщо за підсумками першого кварталу цього року їх було видано 2,204 млн, то у другому ця цифра знизилася до 2,181 млн, а в третьому — до 2,138 млн, повідомляє Опендатабот. Таким чином від початку року цей показник впав приблизно на 3%.

Водночас стабільною залишається загальна сума виданих впродовж кварталу мікрокредитів. За підсумками третього кварталу вона становила 13,72 млрд грн. Точно стільки ж, як і в попередньому. Якщо ж порівнювати останні показники із третім кварталом 2024 року, то виявиться що сума кредитів навіть зросла — тоді вона становила 13,35 млрд грн.

Це зростання відбувається завдяки підвищенню розміру середньої позики МФО. Якщо на початку року в середньому позичали 5773 грн, то у третьому кварталі ця сума зросла до 6417 грн. Тобто розмір кредитів додав приблизно на 11,2%, суттєво випереджаючи інфляцію, яка минулого року становила 8%.

Хоча розмір кредитів зростає, ситуація на ринку для МФО стає складнішою. Кількість позик знижується через відтік населення, а також гірші фінансові очікування, які не сприяють активним витратам.

Ці тенденції відображаються на доходах компаній. Експерти Опендатабот зібрали дані про доходи тих МФО, які вже опублікували відповідну звітність за третій квартал. Це дозволило «Мінфіну» розрахувати, скільки в середньому компанії заробляли за квартал.

Як виявилось із десяти МФО, що лідирують за доходами, наростити їх за рік вдалося лише чотирьом. Ще в однієї компанії вони практично не змінилися, а в п'яти знизилися.

Середні квартальні доходи топ-10 мікрофінансових компаній становили цього року 450 млн грн., хоча минулого року були 470. Здавалося б падіння не надто суттєве — лише на 4,3%, але варто враховувати, що в цей час була досить суттєва інфляція, яка мала б підштовхувати цей показник, але її впливу виявилось недостатньо.

ТОП-10 МФО за доходами

Місце Назва Бренд Дохід 3 квартали 2025, млрд грн Дохід 2024, млрд грн Середній дохід за квартал у 2025 р., млрд грн Середній дохід за квартал у 2024 р., млрд грн 1 Укр кредит фінанс CreditKasa 2,48 4,25 0,83 1,06 2 Авентус Україна Credit plus 1,68 2,21 0,56 0,55 3 Споживчий центр ШвидкоГроші 1,64 1,71 0,55 0,43 4 Лінеура Україна Credit7 1,4 1,93 0,47 0,48 5 ФК «Є Гргоші» Є-Гроші 1,23 1,63 0,41 0,41 6 Мілоан Miloan 1,19 1,75 0,40 0,44 7 Манівео швидка фінансова допомога Moneyveo 1,12 1,41 0,37 0,35 8 Селфі кредит Selfie credit 1,02 1,38 0,34 0,35 9 1 Безпечне агентство необхідних кредитів MyCredit 0,93 1,65 0,31 0,41 10 Бізпозика БізнесПозика 0,93 1,04 0,31 0,26

Важче працювати МФО і через регуляторні правила. Минулого року почало діяти обмеження на максимальну ставку за кредитами в 1% на день — раніше ці відсотки можна було встановлювати будь-які. Поєднання скорочення ринку разом із складнішими умовами роботи вдається витримати не всім компаніям. Як повідомляв «Мінфін», за рік кількість МФО скоротилась приблизно на чверть.

Як розповідав редакції маркетинг директор УКФ (бренди CreditKasa, Credos, Навсе) Віталій Соловйов, рентабельність бізнесу обмежується, а поріг входу зростає. Як наслідок на ринку відбувається консолідація, а працювати залишаються ті, хто готовий адаптуватися до складніших умов.

В пошуку нових клієнтів

Попри труднощі, МФО продовжують активний пошук нових клієнтів. Зокрема, завдяки акційним пропозиціям кредитів «під нуль» (насправді 0,01% на день).

Такі кредити мікрофінансові організації пропонують лише новим клієнтам і на обмежений термін. Подібні позики, якщо погашаються без затримок, стають збитковими для МФО, але завдяки їм компанії розширюють клієнтську базу та перевіряють платоспроможність позичальників. Якщо ті повторно звертатимуться за грошима — нову позику їм запропонують вже за звичайними умовами.

Кожного кварталу «Мінфін» формує рейтинг МФО, які надають кредити «під нуль». Наявність таких пропозицій редакція перевіряє у партнерів сайту, а також у компаній, які потрапляють на перші 10 сторінок пошукових систем за запитом «онлайн-кредит на картку». Завдяки цьому в наше поле зору потрапляють фактично всі компанії, які проявляють активність у пошуку нових клієнтів.

Кількість компаній, які потрапили до нашого рейтингу порівняно із третім кварталом не змінилася — їх залишилося 26. Водночас деякі зміни у складі учасників все ж відбулися. Порівняно із попереднім рейтингом його залишили 4 компанії. FirstCredit та Є Гроші відсутні через штрафи накладені Нацбанком — за нашими правилами в такому випадку МФО не потрапляє до найближчого рейтингу. Також учасник попереднього рейтингу ТОП1 наразі немає відповідних акційних програм, а у MyBiz редакція не зуміла отримати підтвердження про наявність акційних кредитів.

Натомість до рейтингу повернулись його постійні учасники Credit7 та CreditPlus, які відбули «покарання» у попередньому кварталі. Крім цього Slon Credit запровадив акційну пропозицію з «нульовими» кредитами. Попри складну ринкову ситуацію з'явилась у рейтинзі і нова компанія —Rocket Money.

На першій сходинці перебуває Creditkasa, яка стала незмінним переможцем впродовж всього минулого року. Слідом за нею розмістилися CreditPlus та Credit7. Оскільки обидві компанії не були в минулому рейтинзі, зараз їх поява спричинила втрату попередніх позицій цілим рядом МФО, хоча умови для акційних позик вони не погіршували.

Місце МФО Бали Максимальна сума кредиту під 0,01%, грн Максимальний строк, на який МФО видає кредит під 0,01%, дні Зміна місця 1 Creditkasa 37,5 55000 30 0 2 CreditPlus 37 30000 30 нов 3 Credit7 36,75 30000 30 нов 4 CreditBox 34 30000 30 -1 5 Moneyveo 34 40000 20 -3 6 Slon Credit 33 32000 15 нов 7 Credos 31,75 55000 30 -2 8 Бізнес Позика 31,75 30000 26 0 9 Твоя Позика 30,5 30000 26 -5 10 Tengo 29,25 20000 30 0 11 Pango 29 15000 30 +2 12 MyCredit 27,75 18000 15 0 13 Miloan 27,5 20000 30 +1 14 SelfieCredit 26,5 25000 10 -8 15 CashtanCredit 25,75 20000 30 +1 16 Starfin 25,5 20000 30 +2 17 SunCredit 25,5 20000 30 -2 18 Швидко Гроші 24,5 30000 14 -1 19 Національний кредит 24 10000 30 +1 20 Amigo 24 7000 30 -1 21 SOS CREDIT 23,75 20000 20 0 22 Clickcredit 21 500 10 0 23 Fcredit 20,5 8000 30 0 24 alexcredit 18,75 6000 20 0 25 Rocket Money 18 8000 15 нов 26 EasyCash 16 5000 15 -1

Які умови кредитів

Найбільша сума, яку можна отримати в кредит «під нуль"становить 55 тис. грн, стільки пропонують Creditkasa та Credos. Також до 40 тис. можна взяти в борг у Moneyveo. В середньому ж максимальна сума акційних кредитів становить близько 22,5 тис. грн. Це більше, ніж три місяці тому, коли в середньому мікрофінансові організації готові були надати трохи більше 20 тис. грн.

Максимальний строк пільгових кредитів становить 30 днів. Такі умови пропонують відразу 14 МФО. Мінімальний же термін для акційних умов становить 10 днів, а в середньому компанії готові кредитувати «під нуль» до 24 днів. Це трохи менше, ніж було у попередньому кварталі, коли відповідний період становив близько 25 днів.

Клієнти, які беруть кредити «під нуль» мають пам'ятати, що термін дії акційних позик обмежений і у разі його пролонгації ставки будуть суттєво підвищені. Майже всі в таких випадках братимуть з позичальників максимально допустимий 1% на день. Деякі пропонують трохи менше — близько 0,9%. Водночас у разі тривалого використання коштів і ця ставка буде відчутною.