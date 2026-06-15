Протягом січня — травня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 16,7 млн грн гарантованого відшкодування. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
15 червня 2026, 13:12
ФГВФО відзвітував про виплати: з початку року вкладники отримали 16,7 млн грн
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Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 105,1 млрд грн. Відшкодування отримали понад 2 млн вкладників.
За час повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.
Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 31 травня 2026 року кошти Фонду складали 59,2 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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