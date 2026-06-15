Президент Польщі втретє наклав вето на регулювання криптовалют

Президент Польщі Кароль Навроцький втретє наклав вето на законопроєкт про регулювання криптовалют відповідно до загальноєвропейських стандартів MiCA. Про це пише Reuters.

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Чому накладають вето на законопроект

Польський Сейм схвалив законопроект у травні. Навроцький пояснив відмову підписати документ тим, що автори законопроекту з уряду проігнорували рекомендації, подані офісом президента.

Він наполягає, що підтримує контроль над криптовалютами, але вважає, що документ потребує доопрацювання, оскільки зосереджений на боротьбі з «тіньовою криптоекономікою», а не на створенні системи, яка захищає споживачів без придушення технологічних інновацій.

«Законопроект, який потрапив до мене на стіл, майже ідентичний тому, що я двічі відхиляв раніше. Поганий закон, прийнятий сто разів, залишається поганим законом. Законопроект буде підписано, якщо до нього внесуть поправки», — заявив Навроцький.

В адміністрації президента повідомили, що парламент врахував лише одну з 16 пропозицій щодо доопрацювання, висунутих офісом Навроцького.

Польща як країна-член Євросоюзу зобов'язана привести внутрішнє криптовалютне законодавство у відповідність до вимог MiCA до 1 липня. Якщо цього не відбудеться, польські криптокомпанії не зможуть працювати в інших європейських країнах і будуть змушені перенести свій бізнес в інші юрисдикції.

Ліцензія, видана за правилами MiCA, дозволяє компанії, що регулюється в одній країні ЄС, вільно торгувати на всьому європейському єдиному ринку без реєстрації в інших юрисдикціях союзу.

Нагадаємо

Вперше Навроцький відмовився ставити підпис під законопроектом ще на початку грудня. Тоді це стало результатом політичного конфлікту з кабміном: за твердженням президента, законопроект наділяв Управлінням фінансового нагляду Польщі (KNF) надмірними повноваженнями, включаючи можливість блокування сайтів криптокомпаній одним адміністративним рішенням без чітко прописаних критеріїв.

Уряд країни наполягає на швидкому набранні законом чинності. Розлад у керівництві Польщі з питання криптовалют загострився після краху найбільшої криптобіржі країни Zondacrypto, яку пов'язали з російським злочинним угрупованням.