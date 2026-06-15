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15 червня 2026, 9:36

Президент Польщі втретє наклав вето на регулювання криптовалют

Президент Польщі Кароль Навроцький втретє наклав вето на законопроєкт про регулювання криптовалют відповідно до загальноєвропейських стандартів MiCA. Про це пише Reuters.

Президент Польщі Кароль Навроцький втретє наклав вето на законопроєкт про регулювання криптовалют відповідно до загальноєвропейських стандартів MiCA.
Фото: Кароль Навроцький

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Чому накладають вето на законопроект

Польський Сейм схвалив законопроект у травні. Навроцький пояснив відмову підписати документ тим, що автори законопроекту з уряду проігнорували рекомендації, подані офісом президента.

Він наполягає, що підтримує контроль над криптовалютами, але вважає, що документ потребує доопрацювання, оскільки зосереджений на боротьбі з «тіньовою криптоекономікою», а не на створенні системи, яка захищає споживачів без придушення технологічних інновацій.

«Законопроект, який потрапив до мене на стіл, майже ідентичний тому, що я двічі відхиляв раніше. Поганий закон, прийнятий сто разів, залишається поганим законом. Законопроект буде підписано, якщо до нього внесуть поправки», — заявив Навроцький.

В адміністрації президента повідомили, що парламент врахував лише одну з 16 пропозицій щодо доопрацювання, висунутих офісом Навроцького.

Польща як країна-член Євросоюзу зобов'язана привести внутрішнє криптовалютне законодавство у відповідність до вимог MiCA до 1 липня. Якщо цього не відбудеться, польські криптокомпанії не зможуть працювати в інших європейських країнах і будуть змушені перенести свій бізнес в інші юрисдикції.

Ліцензія, видана за правилами MiCA, дозволяє компанії, що регулюється в одній країні ЄС, вільно торгувати на всьому європейському єдиному ринку без реєстрації в інших юрисдикціях союзу.

Нагадаємо

Вперше Навроцький відмовився ставити підпис під законопроектом ще на початку грудня. Тоді це стало результатом політичного конфлікту з кабміном: за твердженням президента, законопроект наділяв Управлінням фінансового нагляду Польщі (KNF) надмірними повноваженнями, включаючи можливість блокування сайтів криптокомпаній одним адміністративним рішенням без чітко прописаних критеріїв.

Уряд країни наполягає на швидкому набранні законом чинності. Розлад у керівництві Польщі з питання криптовалют загострився після краху найбільшої криптобіржі країни Zondacrypto, яку пов'язали з російським злочинним угрупованням.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Kanarej
Kanarej
15 червня 2026, 13:11
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Да правильно делает. Польское правительство и Туск — это сторонники бюрократических евроструктур, которые чрезмерным и все нарастающим регулированием и ограничениями просто останавливают европейскую экономику под вполне благовидными предлогами борьбы с уклонениями от налогообложения, борьбы с отмыванием денег и т. д. Суть только в том, что вместо того, чтобы реально бороться с преступлениями и нарушениями законов, они переложили все проблемы на добросовестных граждан и бизнес, для которых презумпция невиновности плавно была заменена на презумпцию виновности по умолчанию. И теперь не соответствующие госорганы должны доказывать что есть преступление/нарушение, а люди и бизнес, что они не преступники или нарушители. И у нас то же самое. А что, чиновникам так проще и удобнее. Захотели и заблокировали счет со всеми деньгами — и пусть бегает доказывает что не олень, и живет/работает как хочет. А там еще и черные списки можно создать, чтобы не мог вообще нигде открыть новый счет (у нас подобное уже есть). Или бизнесу заблокировали входящие деньги пока документы не соберет — и его собственные проблемы, что это остановило выполнение контракта или работу.
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