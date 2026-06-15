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15 червня 2026, 13:54

Містечко в Австралії продають дешевше за квартиру: що отримає новий власник за $280 тисяч

В австралійському штаті Квінсленд на продаж виставили містечко Куладді, яке вважається найменшим населеним пунктом Австралії з власним поштовим індексом. Вартість об'єкту складає 400 тисяч австралійських доларів. Про це пише ABC.

В австралійському штаті Квінсленд на продаж виставили містечко Куладді, яке вважається найменшим населеним пунктом Австралії з власним поштовим індексом.

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Зараз у Куладді постійно проживають лише дві особи — власники містечка Керол Ярроу та Джо Корнел. Після трьох років управління вони вирішили передати населений пункт новим господарям.

Що входить у пакет

У пакет продажу входять чотирикімнатний житловий будинок, придорожній комплекс Foxtrap Roadhouse, магазин, кафе, мотель та поштове відділення. При цьому майбутньому власнику доведеться поєднувати одразу кілька професій — від листоноші та продавця до адміністратора мотелю та власника закладу громадського харчування.

Куладді розташований приблизно за дев’ять годин їзди від Брісбена. Незважаючи на вкрай невелику кількість мешканців, через місто регулярно проїжджають туристи, мандрівники та фермери із сусідніх районів.

Минулого населений пункт був значно більшим. У XX столітті тут проживало близько 270 осіб, проте після закриття залізничної станції та школи чисельність населення почала поступово скорочуватися.

За словами нинішніх власників, останніми роками їм вдалося зберегти життя містечка, підтримати місцевий бізнес і відродити громадські заходи. Тепер вони сподіваються знайти нових власників, які продовжать розвиток Куладді.

Місцеві ріелтори називають пропозицію унікальною і зазначають, що місто має кілька стабільних джерел доходу, що робить покупку привабливою для підприємців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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