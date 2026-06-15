Євро перевищив 52 гривні, долар наблизився до позначки 45 грн, а українці знову масово скуповують валюту.
15 червня 2026, 13:34
Євро по 52: що відбувається з курсом і чи треба бігти в обмінник (відео)
Що відбувається на валютному ринку? Чому Нацбанк щодня продає валюту на міжбанку, але водночас допускає поступове послаблення гривні? І головне — чи варто зараз бігти в обмінники та змінювати структуру своїх заощаджень?
У новому випуску розбираємо причини різкого зростання курсу долара та євро, вплив рішень ЄЦБ та ФРС, ситуацію на світових ринках і прогнози щодо гривні на найближчі два тижні.
Чому євро залишається головним спекулятивним інструментом? Чи здатен НБУ втримати ситуацію під контролем? І в яких коридорах можуть рухатися долар та євро найближчим часом? Відповіді — у новому прогнозі.
Джерело: Мінфін
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