Євро по 52: що відбувається з курсом і чи треба бігти в обмінник (відео)

Що відбувається на валютному ринку? Чому Нацбанк щодня продає валюту на міжбанку, але водночас допускає поступове послаблення гривні? І головне — чи варто зараз бігти в обмінники та змінювати структуру своїх заощаджень?

У новому випуску розбираємо причини різкого зростання курсу долара та євро, вплив рішень ЄЦБ та ФРС, ситуацію на світових ринках і прогнози щодо гривні на найближчі два тижні.

Чому євро залишається головним спекулятивним інструментом? Чи здатен НБУ втримати ситуацію під контролем? І в яких коридорах можуть рухатися долар та євро найближчим часом? Відповіді — у новому прогнозі.