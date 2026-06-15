Збитки агросектору через війну сягнули $11 млрд — це лише частина втрат

11 млрд доларів — це лише прямі фізичні збитки. Загальні втрати українського агросектору значно більші та включають недоотримані доходи, порушення логістики, скорочення посівних площ і втрату кваліфікованих кадрів через війну. Про це в коментарі міжнародному виданню Bloomberg повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

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Збитки в агросекторі

Із загальної суми збитків щонайменше 6,5 млрд доларів припадає на знищену та пошкоджену сільськогосподарську техніку, руйнування логістичної інфраструктури, зокрема зерносховищ і елеваторів, а також викрадену або знищену агропродукцію.

Ситуація в агросекторі суттєво погіршилася наприкінці 2025 року та на початку 2026 року через активізацію атак російських безпілотників на портову та аграрну інфраструктуру.

За даними Мінекономіки, профільних відомств та Київської школи економіки (KSE), які спільно ведуть реєстр воєнних втрат, руйнувань зазнали тисячі об'єктів по всій країні.

Найбільших втрат останніми місяцями зазнала портова інфраструктура Одеської області.

«За перші кілька місяців 2026 року порти Великої Одеси зазнали понад 180 ударів — майже стільки ж, скільки за весь попередній рік. У пікові періоди це призводило до зниження експортних потужностей на 20−30%, хоча загалом портова інфраструктура демонструє високу стійкість», — зазначив Тарас Висоцький.

За його словами, Україна продовжує документувати всі факти завдання шкоди економіці для подальшого стягнення репарацій та притягнення держави-агресора до фінансової й юридичної відповідальності на міжнародному рівні.