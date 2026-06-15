Готівковий долар подешевшав: банки оновили курс валют

У понеділок, 15 червня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та додало 7 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 3 копійки у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подешевшало на 3 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,52−45,10 грн. Євро купують за 51,60 грн, а продають за 52,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,90.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,83−44,86 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 52,03−52,05 грн/євро.

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