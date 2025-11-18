Кількість МФО знизилась на чверть: хто все ще видає кредити під нуль

Попри те що кількість мікропозик і сума кредитів зростають, кількість компаній, що їх надають стрімко знижується. У чому може бути проблема і хто за таких умов продовжує видавати пільгові кредити за акційними ставками, розповідає «Мінфін».

Конкуренція знижується

Кількість компаній, які надають мікропозики скорочується як за останній рік, так і загалом від початку повномасштабного вторгнення. За даними Опендатабот, в Україні працює 303 МФО — це на чверть менше, ніж було рік тому. Якщо ж порівнювати із початком 2022 року, то кількість таких фінкомпаній скоротилася приблизно вдвічі.

«Ринок консолідується, стає більш зрілим, адаптується до вимог регулятора. Хто не може, не хоче, не встигає — отримує попередження, штрафи, відкликання ліцензії. Це нормальний еволюційний процес. Також накладає відбиток обмеження по дохідності, рентабельності бізнесу та й поріг входу відносно окупності значно виріс. Тому вже не так багато охочих починати роботу з нуля, коли є обмежений ресурс по населенню, ризики по платоспроможності клієнтів та сумнівні базові показники прибутковості. Залишаються ті, хто може провести оптимізацію в багатьох ланках за рахунок масштабу, автоматизації технології», — розповів «Мінфіну» маркетинг директор УКФ (бренди CreditKasa,Credos, Навсе) Віталій Соловйов.

На його думку, вже до кінця наступного року на ринку залишиться не більше 20−25 компаній, які вестимуть активну діяльність.

Основна зміна, яка відбулася на ринку минулого року — обмеження максимальної денної відсоткової ставки за мікрокредитами 1%. Більшість компаній, які вже мали значний досвід, напрацьовану клієнтську базу та впізнаваний бренд змогли адаптуватися до змін. Однак починати цей бізнес з початку стало складніше.

Крім цього порівняно із 2021 р. суттєво знизився обсяг ринку. Якщо напередодні повномасштабного вторгнення МФО видавали близько 3,7 млн позик за квартал, то зараз цей показник знизився коливається в межах 2,1−2,2 млн кредитів.

Повільне відновлення

Після суттєвого просідання ринку на початку повномасштабного вторгнення, обсяги роботи МФО хоч і не стрімко, але зростають. Загалом за перше півріччя було укладено 4,39 млн договорів — на 8% більше, ніж було рік тому.

Щоправда, значною мірою це зростання пов'язано не з розширенням клієнтської бази компаній, а зі зміною стратегії роботи із вже наявними позичальниками. «З огляду на зменшення кількості населення що становить потенціал для кредитування, учасники ринку масово впровадили послугу „докредитування“, тобто тепер можна взяти менший чек при оформленні кредиту, а далі добирати кошти за необхідності. Це призводить до росту кредитних угод, але обсяги залишаються сталими», — пояснює Віталій Соловйов.

Якщо говорити про середню суму позик МФО, то вона за рік зросла на 9% і становить 6029 грн. Водночас інфляція за цей самий період сягнула близько 11%. Таким чином можемо говорити про те, що реальна купівельна спроможність середнього кредити знижується.

Зростає загальна заборгованість за мікрокредитами. Якщо наприкінці минулого року вона становила трохи менш як 20 млрд грн, то наразі вже перевищує 24 млрд. А до повномасштабного вторгнення була приблизно вдвічі меншою. Пояснюється це кількома факторами. З одного боку зростають строки кредитування громадян, а також популярнішою стає послуга перекредитування і подовження строків повернення коштів. Водночас на загальну картину закредитованості впливають і прострочені кредити.

Хто кредитує «під нуль»

Попри складну ситуацію на ринку мікрофінансові організації продовжують активно залучати нових клієнтів так званими «кредити під 0%», хоча насправді мова йде про ставку 0,01% на день.

Такі позики МФО пропонують лише новим клієнтам і на обмежений термін. Завдяки дешевим кредитам компанії намагаються розширити клієнтську базу та перевірити платоспроможність позичальників. Надалі вони пропонуватимуть позики вже під звичні для себе відсотки.

Щокварталу «Мінфін» формує рейтинг МФО, які мають такі пропозиції. Їх наявність редакція перевіряє у партнерів сайту, а також у компаній, які потрапляють на перші 10 сторінок пошукових систем за запитом «онлайн-кредит на картку». Таким чином ми можемо бути впевнені, що залучаємо всі мікрофінансові організації, які активно просувають свої послуги.

Порівняно із попереднім Рейтингом до нього не потрапило 4 компанії. У Finsfera було відкликано ліцензію, а Credit7 та CreditPlus отримали штрафи від Нацбанку — за нашими правилами, ми не беремо такі компанії до найближчого рейтингу. Крім цього наявність кредитів під 0% не підтвердили у ТОП1 та ТурбоГроші, тому вони тако випали із рейтингу.

Попри це загальна кількість учасників рейтингу зросла із 23 до 26 порівняно із попереднім кварталом. Жодного «новачка» цього разу немає, але повернувся цілий ряд компаній, які пропускали попередній рейтинг.

Як і в попередньому рейтинзі лідером стала Creditkasa. На другому місці цього разу Moneyveo, компанії вдалося покращити свою позицію відразу на 4 сходинки. Також варто відзначити значне покращення позиції SelfieCredit, МФО цього разу на 6 місці, а це на 8 щаблів вище, ніж минулого разу.

Цілий ряд мікрофінансових організацій суттєво знизились у рейтинзі, але це пов'язано не з погіршенням умов кредитування, а зі збільшенням кількості учасників. Чимало новачків зайняли сходинки всередині таблиці, відповідно, посунувши попередніх учасників.

Місце МФО Бали Максимальна сума кредиту під 0,01%, грн Максимальний строк, на який МФО видає кредит під 0,01%, дні Зміна місця 1 Creditkasa 37,5 55000 30 0 2 Moneyveo 34 40000 20 +4 3 CreditBox 33 30000 30 +2 4 Твоя Позика 32 30000 26 нов. 5 Credos 31,75 55000 30 -2 6 SelfieCredit 31,5 20000 30 +8 7 FirstCredit 30,5 20000 30 +3 8 Бізнес Позика 30,25 30000 26 нов. 9 Loan+ 28,5 20000 30 +4 10 Tengo 28,5 17000 30 нов. 11 Smartiway 28,5 10000 31 +1 12 MyCredit 27,75 18000 15 -3 13 Pango 26,5 15000 30 -5 14 Miloan 26,25 17000 30 нов. 15 SunCredit 25,5 20000 30 нов. 16 CashtanCredit 25,25 20000 30 -5 17 Швидко Гроші 25,25 30000 14 -2 18 Starfin 25 20000 30 нов. 19 Amigo 24,25 7000 30 нов. 20 Національний кредит 24 10000 30 -3 21 SOS CREDIT 23,75 20000 20 -5 22 Clickcredit 20 500 10 -2 23 Fcredit 19,5 5000 30 -4 24 alexcredit 18,75 6000 20 -3 25 EasyCash 16 5000 15 -3 26 MyBiz 11,25 1000 14 -3

Скільки можна отримати коштів

Середня сума, яку вдасться отримати «під нуль» порівняно із попереднім кварталом майже не змінилася і трохи перевищує 20 тис. грн. Найщедріші компанії Creditkasa та Credos, які готові дати новим клієнтам позику до 55 тис. грн. «Стелю» в 40 тис. грн встановила Moneyveo. Мінімальні суми акційних кредитів у MyBiz та Clickcredit, відповідно 1 тис. та 500 грн.

Середній строк пільгового кредитування становить близько 25 днів. Це майже на два дні більше, ніж минулого кварталу, але пов'язано не з суттєвою зміною умов на ринку, а з поверненням до рейтингу МФО, які пропонують трохи довші строки акційних позик.

Найбільший термін кредитування «під 0%» становить 31 день — його пропонує Smartiway. А загалом близько половини компаній, дані про які ми зібрали, пропонують таку позику на 30 днів.

Таким чином МФО продовжують активно залучати позичальників завдяки низьким процентним ставкам на перший кредит. Водночас після пролонгації або завершення періоду кредитування під 0% — процентна ставка практично у всіх компаній становитиме близько 1% на день. І це варто враховувати перш ніж позичати гроші.