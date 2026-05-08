8 травня 2026, 20:00

Головне за тиждень: ВВП скоротився, інфляція пришвидшилась

Головні новини за тиждень:

Головні новини за тиждень:

ВВП України скоротився вперше за три роки — Держстат

Державна служба статистики зафіксувала негативну динаміку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) за підсумками першого кварталу 2026 року. Показник знизився на 0,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Інфляція у квітні значно пришвидшилася: як змінилися ціни

Інфляція на споживчому ринку у квітні 2026 року порівняно із березнем становила 1,4%, із квітнем 2025 року — 8,6%.

Українці знайшли альтернативу депозитам: вкладення в ОВДП б’ють рекорди

У квітні 2026 року обсяг вкладень юридичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) був на 28,5% більшим, ніж у квітні 2025 року, а вкладення фізичних осіб — більш ніж на 61,3% вищими порівняно з минулим роком.

Долар впав до найнижчого рівня з початку війни на Близькому Сході

Долар продовжив падіння та опустився до найнижчого рівня з моменту початку війни на Близькому Сході після повідомлень про те, що США та Іран наближаються до угоди щодо її завершення.

Міжнародні резерви зменшилися на 7,3% до $48,2 млрд

За попередніми даними станом на 1 травня 2026 року Міжнародні резерви України становили $48 214,7 млн. У квітні вони зменшилися на 7,3%.

Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі

Угорщина повернула в повному обсязі кошти та цінності Ощадбанку, які були затримані в березні цього року.

Польська PZU купує найбільшого страховика життя в Україні

Польська Group PZU уклала угоду про придбання 100% акцій MetLife Ukraina — найбільшого страховика життя в Україні. Угода має посилити присутність групи в Центрально-Східній Європі та збільшити масштаб бізнесу у сегменті страхування життя.

Попит українців на готівкові долари та євро обвалився на 60%

У квітні 2026 року українці суттєво скоротили чисту купівлю готівкової іноземної валюти. Попит як на долар США, так і на євро знизився майже на 60%.

Джерело: Мінфін
