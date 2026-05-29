ЄС хоче взяти під контроль постачання чипів у разі дефіциту

Європейський Союз готує масштабні надзвичайні повноваження для втручання в ланцюги постачання напівпровідників у разі дефіциту чипів. Зокрема, Брюссель може отримати право змушувати виробників чипів переглядати чинні контракти та надавати пріоритет критично важливим замовленням. Про це йдеться у проєкті закону, з яким ознайомилася газета Financial Times.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Документ також передбачає механізм спільних закупівель чипів країнами ЄС, щоб посилити переговорні позиції блоку та уникнути конкуренції між державами за обмежені поставки. У разі ухвалення закон суттєво розширить можливості Євросоюзу напряму втручатися у промислові ланцюги постачання.

Інструмент економічного тиску

На тлі напруженості між США та Китаєм у Європі дедалі більше побоюються, що напівпровідники можуть стати інструментом економічного тиску. Ці ризики посилюються залежністю ЄС від Тайваню у постачанні високопродуктивних чипів.

Проблема стала особливо помітною минулого року, коли уряд Нідерландів узяв під контроль виробника чипів Nexperia, який належав китайському власнику. Причиною стали побоювання щодо виведення виробництва та активів за межі Європи. Після цього постачання чипів із китайського підрозділу компанії різко скоротилося, через що деяким європейським автовиробникам довелося зменшити обсяги виробництва.

Проєкт закону, який можуть офіційно представити вже наступного тижня, надає Єврокомісії широкі повноваження у випадку дефіциту напівпровідників, що загрожуватиме постачанню зброї, медичного обладнання, цифрової інфраструктури та інших критично важливих товарів.

Штрафи

У кризовій ситуації Єврокомісія зможе штрафувати компанії на суму до 300 тисяч євро за відмову надавати інформацію про свої виробничі можливості та ланцюги постачання.

Крім того, регулятор зможе вимагати від виробників напівпровідників пріоритетного виконання замовлень для критично важливої продукції — навіть якщо це суперечитиме вже укладеним контрактам.

Також Брюссель зможе централізовано закуповувати чипи від імені кількох країн ЄС — за аналогією із закупівлею вакцин під час пандемії COVID-19.

Ініціатива є частиною ширшої стратегії ЄС щодо зменшення залежності від американських та азійських технологій. Брюссель прагне розвивати власні рішення у сферах напівпровідників, хмарних сервісів та штучного інтелекту.

У самому документі визнається, що ЄС нині «майже повністю залежить від США та Азії» у постачанні найсучасніших чипів.

Читайте також: Японія інвестує $16 млрд у чипи для ШІ: ставка на Rapidus у гонці з лідерами

Скільки чипів виробляє ЄС

Наразі Євросоюз виробляє менш ніж 10% світових напівпровідників. Плани подвоїти частку ЄС на глобальному ринку чипів до 2030 року вже відстають від графіка.

Водночас світ залишається критично залежним від Тайваню, де розташований найбільший виробник чипів TSMC. На острів припадає понад 90% виробництва найсучасніших напівпровідників.

Китай неодноразово погрожував застосувати силу проти Тайваню, якщо Тайбей і надалі відмовлятиметься визнавати претензії Пекіна на суверенітет над островом. Будь-який конфлікт у регіоні може спричинити глобальний дефіцит компонентів, необхідних для виробництва смартфонів, автомобілів, дата-центрів для ШІ та медичного обладнання.