Польська PZU купує найбільшого страховика життя в Україні

Польська Group PZU уклала угоду про придбання 100% акцій MetLife Ukraina — найбільшого страховика життя в Україні. Угода має посилити присутність групи в Центрально-Східній Європі та збільшити масштаб бізнесу у сегменті страхування життя. Про це повідомляє PZU 4 травня.

MetLife Ukraina переходить під контроль PZU

MetLife Ukraina є найбільшим страховиком життя в Україні з часткою ринку близько 50% та приблизно 900 тис. активних клієнтів. Компанія працює в індивідуальному й груповому страхуванні життя, а також пропонує медичні та корпоративні програми через брокерів, банки й агентську мережу.

У PZU заявили, що угода відповідає довгостроковій стратегії розвитку міжнародної страхової групи в Центрально-Східній Європі. У компанії також вважають, що придбання збільшить її масштаб в Україні та додасть продуктові компетенції й клієнтську базу.

Фінансові аргументи угоди

PZU називає актив фінансово привабливим через сильну капітальну позицію, прибутковість на рівні близько 20% і ліквідність, яка дає змогу виплачувати дивіденди. Окремо група вказує, що український ринок страхування життя залишається відносно ненасиченим порівняно з іншими країнами регіону, що створює простір для подальшого зростання.

Для PZU Ukraina придбання означає розширення масштабу діяльності та доступ до комплементарної моделі продажів. У компанії також розраховують використати досвід команди MetLife Ukraina для розвитку бізнесу та підвищення стандартів обслуговування.

За даними огляду XPRIMM із посиланням на Національний банк України, страховий ринок України у 2025 році зріс на 36,24% до 74 млрд грн, з яких 6,01 млрд грн припало на страхування життя.

