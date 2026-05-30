Держборг України з початку року скоротився на понад 190 мільйонів євро

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 травня 2026, 12:22

Держборг України з початку року скоротився на понад 190 мільйонів євро

З початку 2026 року державний та гарантований державою борг скоротився на понад 190 млн євро. При цьому структура боргу залишається переважно пільговою та довгостроковою, а частка гарантованого боргу надалі знижується. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Держборг України з початку року скоротився на понад 190 мільйонів євро

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Станом на 30 квітня 2026 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України склала 9 345,5 млрд грн (181,2 млрд євро або $212,0 млрд) зокрема:

  • державний зовнішній борг — 7 082,42 млрд грн (75,78%), або 137,3 млрд євро ($160,66 млрд);
  • державний внутрішній борг — 2 003,73 млрд грн (21,44%), або 38,8 млрд євро ($45,45 млрд);
  • гарантований державою борг — 259,36 млрд грн (2,78%), або 5 млрд євро ($5,88 млрд).

Порівняно з показниками на кінець березня 2026 року обсяг державного та гарантованого державою боргу у гривневому еквіваленті зріс на 112,5 млрд грн.
Водночас порівняно з початком року борг скоротився на 190 млн євро в євровому еквіваленті та на $1,3 млрд — у доларовому. Зростання боргу у квітні в гривневому вимірі було зумовлене насамперед ефектом курсової переоцінки зовнішніх зобов’язань.

Гарантований державою борг скорочується

Гарантований державою борг продовжує скорочуватись: за чотири місяці 2026 року він зменшився з 276,7 до 259,4 млрд грн (з 5,55 до 5,03 млрд євро): тобто на 17,3 млрд грн або 6,2%. Його частка у загальному борзі знизилась з 3,06% до 2,78%.

Зокрема, з початку року:

  • гарантований зовнішній борг зменшився на 17,64 млрд грн — до 194,75 млрд грн;
  • гарантований внутрішній борг збільшився на 0,32 млрд грн — до 64,61 млрд грн за рахунок збільшення обсягу портфельних гарантій.

Кредитори

У структурі кредиторів державного та гарантованого державою боргу переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 65,8%. Найбільша частка таких зобов’язань припадає на Європейський Союз — 3 623 млрд грн (70,24 млрд євро), або 38,77% загального боргу.

Частка державних цінних паперів, розміщених на внутрішньому ринку, становить 21,4%, на зовнішньому ринку — 8,8%, а позики від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 3,9%.

Середньозважена ставка

Станом на кінець квітня 2026 року середньозважена ставка держборгу знизилась до 4,45% проти 4,51% у січні 2026 року та 4,6% у квітні 2025 року. Водночас середньозважений строк до погашення становив 13,06 року проти 13,39 року в січні 2026 року та 12,1 року в квітні 2025 року.

Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування у середньостроковій перспективі.

У валютній структурі державного і гарантованого державою боргу найбільша частка припадає на:

  • євро — 44,6%,
  • долар — 22,5%,
  • гривню — 20,6%.

Частки спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют — англійських фунтів стерлінгів, канадських доларів і японських єн — становлять 9,1% та 3,1% відповідно.

ОВДП

У квітні 2026 року Міністерство фінансів провело 12 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив до держбюджету 16,3 млрд грн в еквіваленті. Також Мінфін провів один switch-аукціон на 5,7 млрд грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 31 березня 2026 року сукупний державний і гарантований державою борг сягнув 9 233,03 мільярда гривень, що в іноземній валюті становив 210,82 мільярда доларів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Anko
Anko
30 травня 2026, 12:32
#
Вначале прочитал, что долг скоротився на 190 млрд. евро, не поверил, присмотрелся, а — 190 млн. Конечно, супер-достижеиие! Посмотрим, на цифры по итогу 2026 года.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами