Держборг України з початку року скоротився на понад 190 мільйонів євро

З початку 2026 року державний та гарантований державою борг скоротився на понад 190 млн євро . При цьому структура боргу залишається переважно пільговою та довгостроковою, а частка гарантованого боргу надалі знижується. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Станом на 30 квітня 2026 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України склала 9 345,5 млрд грн (181,2 млрд євро або $212,0 млрд) зокрема:

державний зовнішній борг — 7 082,42 млрд грн (75,78%), або 137,3 млрд євро ($160,66 млрд);

державний внутрішній борг — 2 003,73 млрд грн (21,44%), або 38,8 млрд євро ($45,45 млрд);

гарантований державою борг — 259,36 млрд грн (2,78%), або 5 млрд євро ($5,88 млрд).

Порівняно з показниками на кінець березня 2026 року обсяг державного та гарантованого державою боргу у гривневому еквіваленті зріс на 112,5 млрд грн.

Водночас порівняно з початком року борг скоротився на 190 млн євро в євровому еквіваленті та на $1,3 млрд — у доларовому. Зростання боргу у квітні в гривневому вимірі було зумовлене насамперед ефектом курсової переоцінки зовнішніх зобов’язань.

Гарантований державою борг скорочується

Гарантований державою борг продовжує скорочуватись: за чотири місяці 2026 року він зменшився з 276,7 до 259,4 млрд грн (з 5,55 до 5,03 млрд євро): тобто на 17,3 млрд грн або 6,2%. Його частка у загальному борзі знизилась з 3,06% до 2,78%.

Зокрема, з початку року:

гарантований зовнішній борг зменшився на 17,64 млрд грн — до 194,75 млрд грн;

гарантований внутрішній борг збільшився на 0,32 млрд грн — до 64,61 млрд грн за рахунок збільшення обсягу портфельних гарантій.

Кредитори

У структурі кредиторів державного та гарантованого державою боргу переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 65,8%. Найбільша частка таких зобов’язань припадає на Європейський Союз — 3 623 млрд грн (70,24 млрд євро), або 38,77% загального боргу.

Частка державних цінних паперів, розміщених на внутрішньому ринку, становить 21,4%, на зовнішньому ринку — 8,8%, а позики від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 3,9%.

Середньозважена ставка

Станом на кінець квітня 2026 року середньозважена ставка держборгу знизилась до 4,45% проти 4,51% у січні 2026 року та 4,6% у квітні 2025 року. Водночас середньозважений строк до погашення становив 13,06 року проти 13,39 року в січні 2026 року та 12,1 року в квітні 2025 року.

Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування у середньостроковій перспективі.

У валютній структурі державного і гарантованого державою боргу найбільша частка припадає на:

євро — 44,6%,

долар — 22,5%,

гривню — 20,6%.

Частки спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют — англійських фунтів стерлінгів, канадських доларів і японських єн — становлять 9,1% та 3,1% відповідно.

ОВДП

У квітні 2026 року Міністерство фінансів провело 12 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив до держбюджету 16,3 млрд грн в еквіваленті. Також Мінфін провів один switch-аукціон на 5,7 млрд грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 31 березня 2026 року сукупний державний і гарантований державою борг сягнув 9 233,03 мільярда гривень, що в іноземній валюті становив 210,82 мільярда доларів.