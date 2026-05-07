Попит українців на готівкові долари та євро обвалився на 60%

У квітні 2026 року українці суттєво скоротили чисту купівлю готівкової іноземної валюти . Попит як на долар США, так і на євро знизився майже на 60%. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його даними, чистий попит на готівковий долар у квітні впав на 63,5% — до $175,6 млн. Водночас чистий попит на євро скоротився на 60% і становив $193,3 млн в еквіваленті.

Таким чином, українці вже третій місяць поспіль залишають собі більше євро, ніж доларів.

Щодо інших готівкових валют, то тут вперше за останні вісім місяців була зафіксована чиста пропозиція — населення продало більше валюти, ніж купило. Її обсяг становив $0,9 млн в еквіваленті.

Попри зниження попиту, операції з готівковим доларом продовжують домінувати на валютному ринку. Частка долара в загальному обсязі готівкового валютного обігу становила 70,6%, євро — 25,5%, а інших валют — 3,9%.

Шевчишин також зазначив, що березень традиційно є місяцем накопичень, тому надалі він очікує нового зростання чистої купівлі готівкової валюти населенням.