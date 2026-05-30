В Україні немає житла для масового повернення біженців з-за кордону — депутат

Україна наразі не має комплексної інфраструктурної готовності та чіткої стратегії для прийняття мільйонів громадян, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення. Про це в ефірі телеканалу «День.LIVE» заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Козир.

За його словами, держава спершу має розв'язати житлові проблеми тих внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які вже перебувають у відносно безпечних регіонах країни. Без підготовки належного житлового фонду масове повернення людей призведе до гуманітарної кризи.

Куди селити людей

За словами Козира, соціологічні заміри європейських партнерів свідчать, що із приблизно 8 мільйонів українських біженців близько 50%, тобто умовно 4 мільйони людей, мають намір повернутися додому за умови настання безпекового фактора. Проте держава до такого сценарію абсолютно не готова.

«Чи готова наша держава прийняти ще умовно плюс-мінус 4 мільйони людей? З них половина будуть точно ті люди, яким немає куди повернутися. Вони зi зруйнованих міст, зі зруйнованої інфраструктури. Куди ми їх поселимо? Гуртожитки, спортзали, школи? Куди ми їх знову будемо селити? Тобто для цього потрібно готуватися. А щоб готуватися їх прийняти, потрібно спершу розібратися з тими ВПО, які зараз знаходяться в Україні, та задовольнити їхні потреби», — підкреслив народний депутат.

Формула повернення

На думку Козира, держава має компенсувати людям втрачений час та допомогти відновити життя, яке в мирних умовах людина будує роками від самого дитинства. Щоб спонукати біженців повернутися, влада зобов'язана комплексно «зшити» державну програму та надати чіткі відповіді у трьох ключових сферах:

Житло

Робота

Соціальний пакет

При цьому він відкинув тезу, що українці не повернуться суто через фінансовий чинник, порівнюючи зарплату в Україні та за кордоном. За його словами, життя за кордоном для багатьох не є простим, і прагнення повернутися додому залишається високим, але людям потрібні гарантії базових умов для життя.

План для тих, хто вирішить залишитися

Для тієї частини громадян, яка все ж таки вирішить остаточно асимілюватися в ЄС, держава також повинна мати стратегію. Завдання України — не втратити з ними зв'язок, а системно компонувати їх в українські діаспори за кордоном. Це дозволить зберегти національну ідентичність і сформувати потужне лобі, яке підтримуватиме Україну з-за кордону в майбутньому.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на засіданні Верховної Ради 29 травня заявив, що за кордоном наразі перебувають близько 8 мільйонів українців. Влада працює над заходами, які мають стимулювати повернення українців додому.

За його словами, на сьогодні понад 61% усіх консульських послуг припадають на оформлення паспортів. І вже найближчим часом отримати паспорт за кордоном стане простіше.