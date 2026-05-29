Акції Dell зросли на 39% на тлі рекордних прибутків від ШІ-серверів та контракту з Пентагоном

Котирування американської технологічної корпорації Dell Technologies продемонстрували вражаючий стрибок під час вечірніх торгів у четвер, 28 травня. Вартість акцій злетіла на 39%, досягнувши позначки $441,56 за цінний папір. Про це повідомляє CNBC.

Цей стрімкий злет відбувся одразу після оприлюднення чергового квартального звіту, який перевершив очікування ринку завдяки буму у сфері штучного інтелекту, а також на тлі новини про отримання великого замовлення від уряду США.

ШІ-сервери як головний драйвер капіталізації

Згідно з оприлюдненими фінансовими результатами, загальний дохід Dell підскочив майже на 88%. Головним локомотивом фінансового успіху став підрозділ інфраструктурних рішень: продажі спеціалізованих серверів для обслуговування генеративного штучного інтелекту, обладнаних потужними графічними процесорами, злетіли на 757%.

Цьому передував успішний кінець лютого, коли компанія відзвітувала про річне зростання виручки на 40% та стрибок продажів ШІ-серверів на 342% завдяки замовленням від так званих «неохмарних» провайдерів. Загальний чистий прибуток компанії зріс на 47%, чому посприяло підвищення цін, яке позитивно вплинуло на маржинальність бізнесу.

Наразі ринкова вартість Dell перевищує $200 млрд. За останній рік її акції виросли приблизно на 179% (без урахування останнього стрибка у четвер), що значно випереджає ринкові індекси: за цей же період індекс S&P 500 додав 28%, а технологічний Nasdaq — близько 41%. Примітно, що класичний споживчий сектор (ноутбуки, ПК, монітори) тепер приносить компанії лише 3,6% від загального доходу.

Контракт із Пентагоном та політичний контекст

Паралельно з фінансовим звітом стало відомо, що у середу оборонне відомство США уклало з підрозділом Dell Federal Systems контракт на суму $9,7 мільярда. Компанія постачатиме комплекс програмного забезпечення для американських військових. Хоча Пентагон заявив, що вибір переможця відбувався на конкурентній основі, деякі експерти у сфері держзакупівель уже поставили цю угоду під сумнів.

У медіа та експертному середовищі контракт викликав дискусії через можливий зв'язок із фінансовою діяльністю президента США Дональда Трампа. Відповідно до офіційної декларації про доходи, 10 лютого Трамп придбав акції Dell на суму від $1 до $5 мільйонів (на момент закриття торгів ціна становила $126,01 за акцію), а також здійснив кілька менших покупок у березні.

Якщо ці активи не були продані, то завдяки теперішньому стрибку вартості паперів до $441,56, нереалізований (паперовий) прибуток на рахунках Трампа може становити від $1,5 до $7,5 млн.

Водночас у конгломераті The Trump Organization офіційно завили, що всіма рахунками Трампа керують сторонні незалежні фінансові інституції без будь-якого втручання з боку самого президента чи членів його родини. У Білому домі також підтвердили, що активи глави держави передані в траст, яким управляють його діти.