Середня зарплата в Україні зросла на 0,5%, але в IT впала майже на 8 тисяч — Держстат

Середня зарплата в Україні у квітні 2026 року сягнула 30 515 грн. За місяць вона зросла лише на 159 грн, або 0,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

На ринку праці також зберігається глибокий дисбаланс — як у регіональному розрізі, так і між різними секторами економічної діяльності.

Географія доходів: де платять найбільше та найменше

Традиційним лідером за рівнем оплати праці залишається столиця, яка суттєво відірвалася від інших регіонів.

Регіони з найвищим рівнем оплати праці:

48 003 грн — м. Київ

30 584 грн — Київська область.

Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:

21 199 грн — Кіровоградська область.

21 687 грн — Чернівецька область.

Галузевий розріз

Оплата праці за видами економічної діяльності демонструє великий розрив.

Сфера інформації та телекомунікацій продовжує домінувати з середньою зарплатою у 77 861 грн. Хоча тут зарплати знизилися на 7 812 грн, порівняно з минулим місяцем (85 673 грн).

Найнижча оплата у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Середня зарплата становить лише 19 855 грн.

Заборгованість зростає

В Україні продовжує фіксуватися затримка виплат. За даними Держстату, станом на 1 травня 2026 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в країні становить 3,7 млрд грн, що на 100 мільйонів гривень більше, ніж минулого місяця (3,6 млрд грн).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що середня заробітна плата в Україні за підсумками березня 2026 року склала 30 356 грн. Це на 7,2% більше, ніж показник попереднього місяця (лютого 2026 року).