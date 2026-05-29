29 травня 2026, 12:29

Ціни на нафту почали знижуватися після стрімкого зростання

У п’ятницю, 29 травня, ціни на нафту стабілізувалися на тлі повідомлень про можливу угоду між США та Іраном щодо продовження перемир’я. Про це повідомляє Reuters.

Фото: pixabay

Динаміка цін

Станом на 11:10 ф’ючерси на нафту Brent із постачанням у липні подешевшали на $0,34 (0,3%) до $94,05 за барель. Американська нафта WTI торгувалася майже без змін — на рівні $88,89 за барель. Раніше протягом сесії обидва еталони втрачали понад 1%.

За тиждень ціна Brent обвалилася приблизно на 9% — це найбільше тижневе падіння із початку квітня. WTI за цей же період втратила майже 8%, що стало найбільшим тижневим падінням із середини квітня.

Продовження угоди

«Попри те, що постачання нафти через Ормузьку протоку залишаються обмеженими, а запаси продовжують скорочуватися, ринок зосереджений на можливій угоді між США та Іраном», — заявив аналітик UBS Джованні Стауново.

За даними джерел Reuters, США та Іран у четвер досягли домовленості про продовження режиму припинення вогню та послаблення обмежень на судноплавство через Ормузьку протоку. Водночас президент США Дональд Трамп ще не затвердив угоду, а іранські державні медіа заявили, що остаточного рішення поки немає.

Висока волатильність

Останніми днями нафтовий ринок демонструє високу волатильність. Ціни на Brent і WTI коливалися в межах до $6 за барель через суперечливі сигнали щодо можливого завершення конфлікту з Іраном та потенційного відкриття Ормузької протоки, через яку раніше проходила п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Попри це, судноплавство через протоку залишається значно нижчим за довоєнний рівень. Аналітики ING зазначають, що відновлення роботи морського коридору могло б швидко полегшити ситуацію на нафтовому ринку, однак повноцінне відновлення поставок поки залишається під питанням.

Японія, яка суттєво залежить від близькосхідної нафти, минулого місяця скоротила імпорт нафти на 66% порівняно з квітнем минулого року.

Тим часом у США запаси сирої нафти, бензину та дистилятів минулого тижня зменшилися, повідомило Управління енергетичної інформації США. Це сталося на тлі зростання попиту з боку нафтопереробників і споживачів, а також скорочення експорту на 1,16 млн барелів на добу до 4,4 млн барелів.

«Мінфін» писав, що у четвер, 28 травня, ціни на підскочили більш ніж на 2% після того, як Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про удар по американській авіабазі у відповідь на атаку США у районі портового міста Бендер-Аббас.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
