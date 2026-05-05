Українці знайшли альтернативу депозитам: вкладення в ОВДП б’ють рекорди

У квітні 2026 року обсяг вкладень юридичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) був на 28,5% більшим, ніж у квітні 2025 року, а вкладення фізичних осіб — більш ніж на 61,3% вищими порівняно з минулим роком. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Історичний максимум

Станом на сьогодні громадяни України інвестували в державні цінні папери понад 137,2 млрд грн — це історичний максимум, тоді як юридичні особи утримують понад 221,7 млрд гривень.

У квітні Мінфін провів 12 аукціонів із розміщення ОВДП, за результатами яких до державного бюджету було залучено 17,3 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність становила 15,67% річних у гривні, 3,23% — у доларах США та 3,13% — у євро.

Також у квітні Мінфін провів аукціон з обміну (switch-аукціон) ОВДП. Попит з боку учасників ринку сягнув 5,7 млрд гривень. Інвесторам запропонували обміняти облігації з терміном погашення 20 травня 2026 року на нові — з погашенням 13 червня 2029 року (термін обігу — майже 3 роки).

У результаті цієї операції облігації з коротшим строком погашення були анульовані, що сприяло зменшенню боргового навантаження на державний бюджет у поточному році.

ОВДП в обігу

Станом на 1 травня 2026 року в обігу перебувають державні облігації на понад 2 трлн гривень. Найбільшу частку портфеля утримують комерційні банки — 47,09%, далі — Національний банк України — 32,94%.

Частки інших інвесторів розподіляються так: юридичні особи — 11,07%, фізичні особи — 6,85%, страхові компанії — 1,23%, нерезиденти — 0,79%, територіальні громади — 0,02%.

Нагадаємо

Минулого місяця за результатами аукціонів із розміщення ОВДП до державного бюджету було спрямовано понад 20,3 млрд грн, тоді як у 2025 році — близько 570 млрд грн.

Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг коштів, залучених через внутрішні запозичення, перевищив 2,2 трлн гривень.

У 2026 році Міністерство фінансів планує залучити через ОВДП до 420 млрд гривень.