6 травня 2026, 15:12

Долар впав до найнижчого рівня з початку війни на Близькому Сході

Долар продовжив падіння та опустився до найнижчого рівня з моменту початку війни на Близькому Сході після повідомлень про те, що США та Іран наближаються до угоди щодо її завершення. Про це повідомляє Bloomberg.

Фото: pixabay

Індекс Bloomberg Dollar Spot Index знизився на 0,8% — до мінімуму з 26 лютого 2026 року. За даними Axios, у Білому домі вважають, що сторони близькі до підписання меморандуму про взаєморозуміння, який має покласти край війні та закласти основу для подальших, детальніших переговорів щодо ядерної програми.

Після цієї інформації долар ослаб майже проти всіх основних валют. Водночас ф’ючерси на американські акції зросли, а ціни на нафту знизилися.

Додатковий тиск на американську валюту чинило й різке зміцнення японської єни, яке спостерігалося раніше.

Єна злетіла до 10-тижневого максимуму. Японська валюта зміцнилася приблизно на 1,8% протягом пів години під час азійської сесії, досягнувши позначки 155,04 за долар. Згодом валюта дещо відкотилася і станом на 11:34 за київським часом торгувалася на рівні близько 156 єн за долар.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що статус долара як надійної «тихої гавані» знову під загрозою. «Постійна фіскальна необачність США та можливе повернення до «кількісного пом’якшення» можуть підірвати довіру до казначейських облігацій США у світі та порушити ліву частину «посмішки долара», — написали у вівторок в аналітичній записці генеральний директор фірми Джен та економіст, портфельний менеджер Жоана Фрейре.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
