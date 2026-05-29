Навіть після сплати 50% податку на прибуток українські банки заробляють на одиницю капіталу більше, ніж банки Європи — експерт

Висока ставка податку на прибуток для фінансових установ не є головним чинником, який стримує кредитування або відлякує іноземний капітал від українського банківського сектору. Таку думку висловив керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій у Facebook.

Таким чином експерт подискутував із позицією Національного банку України щодо наслідків підвищеного оподаткування фінустанов.

Податки vs Інвестиційна привабливість

За словами Паращія, регулятор традиційно пов'язує зависоке фіскальне навантаження із падінням вартості українських банків та втратою інтересу з боку потенційних інвесторів.

Як правило, вартість банку прив’язана до розміру його капіталу: за інших рівних умов, чим більший капітал банку, і чим більше той капітал заробляє грошей, тим дорожчий банк. Відповідно, інвесторам важливо, щоб капітал банку заробляв якомога більше грошей.

«Український банківський сектор заробляє на одиницю капіталу (показник ROE) більше, ніж банки у будь-якій країні Європи — і це навіть після високого податку. Тобто, інвесторів від українських банків відлякує не високий податок», — заявив експерт.

Чи обмежує податок кредитний потенціал?

Нацбанк стверджує, що великий податок обмежує кредитний потенціал банківської системи: додаткові 20 млрд гривень податку на рік зменшують можливість банків кредитувати економіку в майбутньому на 200−300 млрд гривень.

Ідея полягає в тому, що залишаючи собі одну гривню несплаченого податку, банк збільшив би свій капітал на одну гривню. І тоді на одну гривню цього додаткового капіталу банк міг би видати до 10 гривень нових кредитів (ну, або набрати інших «ризикових активів» на ті самі 10 гривень). Якщо користуватися аналогією промислового підприємства, то «виробнича потужність банку» із видачі кредитів дорівнює 10 регуляторним капіталам банку.

Експерт зазначає, що цей теоретичний потенціал наразі є просто незатребуваним:

Державні банки завантажують свої кредитні потужності лише на 67%;

Приватні фінустанови показують іще меншу ефективність — лише 50%.

«потенціал із кредитування у банків на сьогодні не реалізований. Так, якби банки довели би використання своєї „виробничої потужності“ до 70%, то могли би вже сьогодні видати додатково не 200−300, а цілих 400 млрд грн нових кредитів. Тобто, не високі податки є обмежуючим фактором для нових кредитів», — підсумував Паращій.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ розкритикував законопроєкт щодо підвищеного оподаткування банківського сектору, заявивши, що продовження практики 50% податку на прибуток може зашкодити кредитуванню економіки та послабити здатність банків підтримувати країну під час війни й повоєнної відбудови.