Навіть після сплати 50% податку на прибуток українські банки заробляють на одиницю капіталу більше, ніж банки Європи — експерт

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 травня 2026, 19:05

Навіть після сплати 50% податку на прибуток українські банки заробляють на одиницю капіталу більше, ніж банки Європи — експерт

Висока ставка податку на прибуток для фінансових установ не є головним чинником, який стримує кредитування або відлякує іноземний капітал від українського банківського сектору. Таку думку висловив керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій у Facebook.

Навіть після сплати 50% податку на прибуток українські банки заробляють на одиницю капіталу більше, ніж банки Європи - експерт
Фото: НБУ

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Таким чином експерт подискутував із позицією Національного банку України щодо наслідків підвищеного оподаткування фінустанов.

Податки vs Інвестиційна привабливість

За словами Паращія, регулятор традиційно пов'язує зависоке фіскальне навантаження із падінням вартості українських банків та втратою інтересу з боку потенційних інвесторів.

Як правило, вартість банку прив’язана до розміру його капіталу: за інших рівних умов, чим більший капітал банку, і чим більше той капітал заробляє грошей, тим дорожчий банк. Відповідно, інвесторам важливо, щоб капітал банку заробляв якомога більше грошей.

«Український банківський сектор заробляє на одиницю капіталу (показник ROE) більше, ніж банки у будь-якій країні Європи — і це навіть після високого податку. Тобто, інвесторів від українських банків відлякує не високий податок», — заявив експерт.

Чи обмежує податок кредитний потенціал?

Нацбанк стверджує, що великий податок обмежує кредитний потенціал банківської системи: додаткові 20 млрд гривень податку на рік зменшують можливість банків кредитувати економіку в майбутньому на 200−300 млрд гривень.

Ідея полягає в тому, що залишаючи собі одну гривню несплаченого податку, банк збільшив би свій капітал на одну гривню. І тоді на одну гривню цього додаткового капіталу банк міг би видати до 10 гривень нових кредитів (ну, або набрати інших «ризикових активів» на ті самі 10 гривень). Якщо користуватися аналогією промислового підприємства, то «виробнича потужність банку» із видачі кредитів дорівнює 10 регуляторним капіталам банку.

Експерт зазначає, що цей теоретичний потенціал наразі є просто незатребуваним:

  • Державні банки завантажують свої кредитні потужності лише на 67%;
  • Приватні фінустанови показують іще меншу ефективність — лише 50%.

«потенціал із кредитування у банків на сьогодні не реалізований. Так, якби банки довели би використання своєї „виробничої потужності“ до 70%, то могли би вже сьогодні видати додатково не 200−300, а цілих 400 млрд грн нових кредитів. Тобто, не високі податки є обмежуючим фактором для нових кредитів», — підсумував Паращій.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ розкритикував законопроєкт щодо підвищеного оподаткування банківського сектору, заявивши, що продовження практики 50% податку на прибуток може зашкодити кредитуванню економіки та послабити здатність банків підтримувати країну під час війни й повоєнної відбудови.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 46 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами