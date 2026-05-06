Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі

Угорщина повернула в повному обсязі кошти та цінності Ощадбанку , які були затримані в березні цього року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі», — написав Зеленський.

Президент подякував Угорщині за конструктив та цивілізований крок. Також він подякував усім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси України.

Деталі вилучення банківського вантажу

Конфлікт виник 5 березня, коли правоохоронці сусідньої країни зупинили два автомобілі інкасації Ощадбанку. Транспорт виконував рейс між австрійським відділенням Raiffeisen Bank та Україною, перевозячи значні обсяги готівки: 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро, а також дев'ять кілограмів золота. Вантаж супроводжували семеро співробітників банку.

Згодом влада Угорщини звільнила затриманих інкасаторів та повернула транспортні засоби, проте відмовилася віддавати самі цінності. Згідно зі спеціальною урядовою постановою, вилучені кошти та золото зберігатимуться під контролем Будапешта щонайменше протягом 60 днів.

Звинувачення та логістичні наслідки

Свої дії угорська сторона спочатку пояснювала підозрами у відмиванні грошей, а пізніше висунула версію про те, що готівка нібито призначалася для зв'язку з «українською воєнною мафією». Зі свого боку «Ощадбанк» категорично відкинув усі звинувачення, наголосивши, що транспортування відбувалося у суворій відповідності до міжнародних правил та митних процедур Європейського Союзу.

Цей інцидент напряму пов'язаний зі зміною логістики після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Через закриття авіасполучення українські банки втратили можливість доставляти валюту літаками до аеропорту «Бориспіль» і були змушені перейти на наземний транспорт. Більшість маршрутів з Європи пролягає саме з Австрії транзитом через Угорщину. Унаслідок березневих подій державний банк повністю призупинив завезення готівки на територію України.