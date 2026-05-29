29 травня 2026, 12:01

Справа на 46 мільярдів: суд залишив під арештом українські активи Жеваго

Північний апеляційний господарський суд 20 травня 2026 року вкотре підтвердив правомірність арешту українських активів екс-власника банку «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ініціював арешт задля забезпечення свого позову проти Жеваго на суму 46 млрд грн за збитками, завданими банку та його кредиторам, у межах справи № 910/268/23. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Апеляційний суд врахував докази Фонду про те, що Жеваго порушив норми законодавства (ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів»). Як бенефіціар неплатоспроможного банку, він був зобов'язаний надати повну інформацію про всі свої активи та фінансові зобов'язання на вимогу Фонду, проте не зробив цього.

Натомість, за даними ФГВФО, ексвласник банку «Фінанси та кредит» тривалий час намагався приховати факти володіння майном, за рахунок якого у майбутньому планують задовольнити позовні вимоги.

«У позовах проти пов’язаних осіб збереження активів є одним із найважливіших напрямів роботи. Через складність цієї категорії справ їх розгляд триває роками, справи знову і знову повертаються до попередніх інстанцій, а колишні власники банків докладають колосальних зусиль, щоб приховувати активи і нічого не повертати кредиторам навіть у разі судового рішення про відшкодування збитків», — наголосив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

Які активи залишаються заблокованими

На сьогодні залишаються заарештованими усі українські активи Жеваго, якими він володіє опосередковано через гірничорудну компанію Ferrexpo AG:

  • частина корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ГЗК);
  • частина корпоративних прав у розмірі 50,3% статутного капіталу ТОВ «Єристівський ГЗК»;
  • частина корпоративних прав у розмірі 50,3% статутного капіталу ТОВ «Біланівський ГЗК».

Читайте також: Справа «Фінанси та Кредит»: у Парижі вручено підозру Жеваго за розтрату 519 млн грн

Передісторія конфлікту

4 січня 2023 року Фонд гаранутвання подав позов до Господарського суду м. Києва проти власника банку «Фінанси та кредит» про відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн.

Ці збитки було завдано внаслідок схемного виведення коштів, зокрема, систематичного кредитування пов’язаних з Жеваго компаній без належного забезпечення та перерахування кредитних коштів належним йому ж компаніям-нерезидентам. Ці компанії не повернули отримані кредити та у більшості виявились неплатоспроможними.

В основу вказаного позову Фонду гарантування вкладів лягли матеріали, документи та докази, зібрані раніше, під час підготовки і розгляду Високим Судом Англії та Уельсу справи за позовом Фонду проти власника банку.

У цій справі англійський суд визнав, що підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго достатньо, і отримав його письмове зобов’язання не ухилятись від участі у судовому процесі в Україні.

Водночас, суд дійшов висновку, що він не має юрисдикції для розгляду справи через потребу застосування українського законодавства. Після отримання цього рішення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 4 січня 2023 року подав позов до Господарського суду м. Києва проти власника банку «Фінанси та кредит» та 1 березня 2023 ініціював арешт його активів.

Роман Мирончук
