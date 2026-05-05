ВВП України скоротився вперше за три роки — Держстат

Державна служба статистики зафіксувала негативну динаміку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) за підсумками першого кварталу 2026 року. Показник знизився на 0,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ключові цифри та порівняння

Це перше скорочення економіки з початку 2023 року. Попередні чотири квартали 2025 року демонстрували стабільне, хоча і стримане зростання: від 0,7% у другому кварталі до 3,0% у четвертому.

Якщо порівнювати з попереднім (четвертим) кварталом минулого року та врахувати сезонний фактор, падіння становить 0,7%. Для порівняння, кварталом раніше спостерігався приріст на аналогічні 0,7%.

Востаннє подібне падіння економіки було у першому кварталі 2023 року, проте тоді масштаб обвалу був значно більшим — понад 10%.

«Мінфін» писав, що Національний банк України погіршив річний прогноз зростання ВВП до 1,3%. У січневому Інфляційному звіті регултор прогнозував 1,8%, у жовтневому — 2%.