Міжнародні резерви зменшилися на 7,3% до $48,2 млрд

За попередніми даними станом на 1 травня 2026 року Міжнародні резерви України становили $48 214,7 млн. У квітні вони зменшилися на 7,3%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Причини

За даними регулятора, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Нацбанку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та від міжнародних партнерів.

«Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — підкреслив НБУ.

Низка чинників

Загалом динаміку резервів у квітні 2026 року визначала низка чинників.

По-перше, операції НБУ на валютному ринку України.

У квітні порівняно з березнем 2026 року чистий продаж валюти Нацбанком зменшився на 25,1%. Відповідно до балансових даних НБУ в квітні продав на валютному ринку $3 576,7 млн.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку в квітні надійшло $377,9 млн, у тому числі:

$339,4 млн — від розміщення валютних ОВДП;

$38,5 млн — через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала кредит $1010 млн відповідно до угоди між Україною та Великою Британією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $716,6 млн, у тому числі:

$433,7 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$186,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$73,4 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄС;

$22,8 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $255,3 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют).

У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $378 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту», — підкреслив регулятор.

Нагадаємо

