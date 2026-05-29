В останню п’ятницю травня середні ціни на пальне в Україні продемонстрували різноспрямованих рух. Дизель стрімко подешевшав, тоді як А-92 навпаки додав у ціні. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
29 травня 2026, 15:03
Ціни на пальне 29 травня: дизель стрімко подешевшав, а А-92 продовжує дорожчати
Середні ціни на пальне 29 травня
- Бензин А-95 преміум не змінився, його середня ціна залишилася на рівні попереднього дня — 79,57 грн/літр;
- Бензин А-95 подешевшав на 3 копійки до 75,94 грн/літр;
- Бензин А-92 додав у ціні 5 копійок і тепер його середня вартість становить 69,71 грн/літр;
- Дизельне пальне подешевшало на 73 копійки до 86,05 грн/літр;
- Автомобільний газ знизився в ціні на 6 копійок до 46,52 грн/літр.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
