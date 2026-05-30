Обсяги приватних грошових переказів в Україну продовжують скорочуватися (інфографіка)

Обсяги приватних грошових переказів в Україну демонструють негативну динаміку, яка за підсумками квітня 2026 року виявилася суттєвішою, ніж прогнозували експерти. Про це у своєму Facebook повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За даними експерта, у квітні 2026 року обсяг приватних переказів знизився на 4,1% порівняно з березнем (м/м) та на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року (р/р). Загальна сума за місяць зафіксувалася на позначці $626 млн.

Чотири місяці спаду

Шевчишин зазначає, що певне зниження цього показника у квітні є стандартним сезонним явищем. Проте цього року падіння перевищило очікування та пішло значно нижче сформованого тренду. Через це аналітик переглянув свій базовий орієнтир на поточний рік.

«Зниження більше за мої очікування, тобто йдемо нижче тренду, а отже, я вимушений переглянути прогноз на рік до $7,6 млрд», — зазначає Шевчишин.

Як видно на доданій інфографіці, оновлений річний прогноз на рівні $7,6 млрд означатиме падіння ринку на 4% порівняно з 2025 роком ($7,92 млрд.). Це продовжить багаторічний тренд на скорочення переказів, який триває з пікового 2021 року ($14,02 млрд).

Загалом за перші чотири місяці 2026 року (січень-квітень) в Україну надійшло $2,45 млрд приватних переказів. Це на 5,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли за 4 місяці було перераховано $2,6 млрд.

Що очікувати далі?

Згідно з базовим сценарієм аналітика, у наступні місяці року очікується певний приріст та активізація грошових потоків від громадян з-за кордону. Водночас Шевчишин резюмує, що це сезонне пожвавлення вже не зможе суттєво переламати загальний тренд та помітно вплинути на фінальні показники року.

Як свідчить інфографіка автора, найбільше падіння за останні роки фіксується за напрямками неформальних каналів та заробітної плати, що надходить через іноземні банки, тоді як перекази через міжнародні платіжні системи тримають відносно стабільну, хоч і низьку долю.