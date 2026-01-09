Головне за тиждень: долар по 43, євро по 50, інфляція уповільнилась, новий цифровий банк

Команда Офісу Президента отримала вагоме кадрове підсилення міжнародного рівня. Колишня віцепрем'єр-міністерка та ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд офіційно стала радницею Володимира Зеленського. У сферу її відповідальності входитимуть питання економічного розвитку країни.

Історичний рекорд: міжнародні резерви України сягнули $57,3 млрд

Станом на 1 січня обсяг золотовалютних резервів країни зріс до 57,3 мільярда доларів США, що є абсолютним максимумом за всю історію незалежності. За минулий рік «подушка безпеки» держави збільшилася більш ніж на 30%, попри військові виклики та значні витрати бюджету.

Нацбанк за рік продав на міжбанку рекордні $36 мільярдів

Національний банк протягом 2025 року купив на міжбанківському ринку $42,15 млн та продав $36,10 млрд. Таким чином, чистий продаж валюти торік становив $36,06 млрд, що є рекордним показником.