Головне за тиждень: долар по 43, євро по 50, інфляція уповільнилась, новий цифровий банк
Річна інфляція в Україні сповільнилася до 8%
За підсумками грудня річна інфляція уповільнилась до 8%, що є значним покращенням порівняно з попередніми місяцями та показниками минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики. У грудні 2025 року індекс споживчих цін зріс лише на 0,2% порівняно з листопадом. Це дозволило річному показнику (грудень до грудня) знизитися до 8%.
Офіційний курс долара оновив історичний максимум, перевищивши 43 грн
Гривня знову оновлює антирекорд щодо долара. Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 січня.
Євро офіційно перетнуло позначку у 50 грн
Гривня продовжує стрімке падіння, оновлюючи антирекорди четверту добу поспіль. Національний банк визначив скільки буде коштувати валюта у п'ятницю, 9 січня.
Зеленський призначив ексміністерку фінансів Канади радницею з економічного розвитку України
Команда Офісу Президента отримала вагоме кадрове підсилення міжнародного рівня. Колишня віцепрем'єр-міністерка та ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд офіційно стала радницею Володимира Зеленського. У сферу її відповідальності входитимуть питання економічного розвитку країни.
Історичний рекорд: міжнародні резерви України сягнули $57,3 млрд
Станом на 1 січня обсяг золотовалютних резервів країни зріс до 57,3 мільярда доларів США, що є абсолютним максимумом за всю історію незалежності. За минулий рік «подушка безпеки» держави збільшилася більш ніж на 30%, попри військові виклики та значні витрати бюджету.
Нацбанк за рік продав на міжбанку рекордні $36 мільярдів
Національний банк протягом 2025 року купив на міжбанківському ринку $42,15 млн та продав $36,10 млрд. Таким чином, чистий продаж валюти торік становив $36,06 млрд, що є рекордним показником.
В Україні з'явиться новий цифровий банк: естонці купують частину активів збанкрутілого RwS Bank
Естонська фінтех-група Iute Group офіційно оголосила про намір вийти на український ринок шляхом придбання ліцензії та частини активів неплатоспроможного RwS Bank («РВС Банк»). Угода передбачає створення нової фінансової установи, яка зосередиться виключно на цифрових послугах.
ООН прогнозує сповільнення світової економіки до 2,7% у 2026 році
Згідно з доповіддю ООН «Світове економічне становище та перспективи», темпи зростання глобальної економіки у 2026 році знизяться до 2,7% порівняно з 2,8% минулого року. Хоча у 2027 році очікується невелике відновлення до 2,9%, ці показники все ще залишаються нижчими за допандемійний середній рівень у 3,2% (2010−2019 рр.).
