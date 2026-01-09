Річна інфляція в Україні сповільнилася до 8%

За підсумками грудня річна інфляція уповільнилась до 8%, що є значним покращенням порівняно з попередніми місяцями та показниками минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка цифр: краще, ніж очікували

У грудні 2025 року індекс споживчих цін зріс лише на 0,2% порівняно з листопадом. Це дозволило річному показнику (грудень до грудня) знизитися до 8%.

Для розуміння масштабу стабілізації:

У листопаді річна інфляція становила 9,3%.

У жовтні — 10,9%.

Рік тому (за підсумками 2024 року) інфляція сягала 12%.

Також знизилася так звана базова інфляція (показник, що не враховує товари, ціни на які сильно залежать від сезону чи адміністративних рішень, наприклад, сирі продукти чи тарифи). За рік вона також склала 8%, хоча ще в жовтні перевищувала 10%.

Водночас середньорічна інфляція (середнє значення за всі 12 місяців) залишилася на рівні 12,7%, що відображає вищі ціни, які трималися у першій половині року.

Що у кошику: яйця дорожчають, одяг — на розпродажах

Ситуація на полицях магазинів була неоднорідною. Загалом ціни на продукти харчування у грудні залишилися стабільними, але всередині продуктових груп відбулися помітні зміни.

Подорожчали (на 0,7−5,6%):

Яйця (традиційний сезонний ріст);

Овочі та хліб;

Риба та молокопродукти;

Сало та яловичина.

Подешевшали (на 0,2−4,1%):

Цукор та рис;

Свинина та м’ясо птиці;

Фрукти та соняшникова олія.

Одяг та взуття подешевшали майже на 4%, що пояснюється сезонними зимовими розпродажами та знижками.

Натомість транспортні послуги додали в ціні 0,7%. Це сталося через підвищення вартості залізничних квитків (+1,3%) та подорожчання пального на заправках (+1,1%). Шкідливі звички також стали дорожчими: тютюнові вироби зросли в ціні майже на 2%.