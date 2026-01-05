Зеленський призначив ексміністерку фінансів Канади радницею з економічного розвитку України

Команда Офісу Президента отримала вагоме кадрове підсилення міжнародного рівня. Колишня віцепрем'єр-міністерка та ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд офіційно стала радницею Володимира Зеленського. У сферу її відповідальності входитимуть питання економічного розвитку країни. Про це йдеться у відповідному указі глави держави, оприлюдненому 5 січня.

Ставка на досвід та інвестиції

Володимир Зеленський пояснив свій вибір високою кваліфікацією Фріланд у сфері глобальних фінансів. Її головним завданням стане підвищення внутрішньої економічної стійкості України, що є критично важливим як для сценарію швидкого дипломатичного завершення війни, так і для тривалого протистояння.

«Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій. Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість — заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни», — прокоментував призначення Президент.

Політична вага та українське коріння

Христя Фріланд є однією з найвпливовіших фігур у північноамериканській політиці. Її послужний список в уряді Канади включає ключові посади: вона очолювала Міністерство фінансів, Міністерство закордонних справ, а також працювала заступником прем'єр-міністра.

Окрім нової ролі в команді Зеленського, Фріланд продовжує займатися українським питанням як Спеціальний представник Канади з відбудови України.

За даними Музею української діаспори, політикиня має українське походження, що завжди впливало на її активну позицію щодо підтримки Києва.

Від журналістики до санкційних списків Кремля

Христя Фріланд відома не лише як політик, а і як фаховий економічний журналіст. До початку політичної кар'єри вона займала керівні посади у таких авторитетних світових виданнях, як Financial Times, The Globe and Mail та Thomson Reuters. Вона є авторкою бестселера «Плутократи: розквіт глобальних супербагатіїв і занепад усіх інших», що демонструє її глибоке розуміння світової економічної нерівності та фінансових систем.

Фріланд також відома своєю жорсткою позицією щодо Росії. Вона була одним із головних архітекторів канадських санкцій проти РФ після анексії Криму у 2014 році. У відповідь Москва внесла її до санкційних списків, заборонивши в'їзд до Росії, чим Фріланд неодноразово публічно пишалася. Вона вільно володіє українською мовою.