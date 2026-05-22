Ціни на нафту зростають через сумніви щодо прориву в переговорах США та Ірану

У п’ятницю, 22 травня, ціни на нафту зросли, оскільки інвестори сумніваються в перспективах прориву в мирних переговорах між США та Іраном. Про це повідомляє Reuters.

Станом на 09:58 ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $2,46 (2,4%) до $105,04 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на $1,82 (1,9%) до $98,17.

За тиждень ціна на нафту Brent знизилася більш ніж на 4%, а на нафту WTI — більш ніж на 7%, при цьому ціни різко коливалися через зміну очікувань щодо мирної угоди.

Високопоставлене іранське джерело повідомило Reuters, що розбіжності у відносинах зі США скоротилися, а державний секретар США Марко Рубіо розповів про «деякі добрі ознаки» в переговорах. Але країни все ще розділяються у думках щодо запасів урану Тегерана та контролю над Ормузькою протокою.

«Ціни на нафту знижуватимуться лише тоді, коли фундаментальні показники ринку нафти суттєво покращаться, що, схоже, триватиме до 2027 року», — сказав Девід Окслі, головний економіст з сировинних товарів Capital Economics.

Через шість тижнів після набрання чинності нестійкого припинення вогню зусилля щодо припинення війни показали незначний прогрес, тоді як підвищені ціни на нафту посилили занепокоєння щодо інфляції та перспектив світової економіки.

Прогноз

«Ціна на нафту WTI, ймовірно, залишиться в діапазоні $90−110 наступного тижня, як це було переважно з кінця березня», — сказав Сатору Йошіда, аналітик Rakuten Securities.

Підрозділ Fitch Solutions — BMI — підвищив прогноз середньої ціни на нафту Brent у 2026 році з $81,5 до $90 за барель. Причиною стали дефіцит пропозиції, час, необхідний для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури Близького Сходу, а також очікуваний період нормалізації ринку після завершення конфлікту, який може тривати від шести до восьми тижнів.

До війни через Ормузьку протоку проходило близько 20% світових поставок енергоносіїв. Наразі ринок втратив 14 млн барелів нафти на добу — це приблизно 14% глобальної пропозиції, включно з експортом із Саудівської Аравії, Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратів та Кувейту.

Повноцінне відновлення нафтових потоків через Ормузьку протоку не відбудеться раніше першого або другого кварталу 2027 року, навіть якщо війна завершиться вже зараз, заявив глава державної нафтової компанії ОАЕ ADNOC.

Тим часом сім провідних країн-учасниць OPEC+, ймовірно, погодять помірне збільшення видобутку нафти в липні на зустрічі 7 червня, повідомили чотири джерела.