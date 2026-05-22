Ціни на нафту зростають через сумніви щодо прориву в переговорах США та Ірану

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 травня 2026, 11:31

Ціни на нафту зростають через сумніви щодо прориву в переговорах США та Ірану

У п’ятницю, 22 травня, ціни на нафту зросли, оскільки інвестори сумніваються в перспективах прориву в мирних переговорах між США та Іраном. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту зростають через сумніви щодо прориву в переговорах США та Ірану
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Станом на 09:58 ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $2,46 (2,4%) до $105,04 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на $1,82 (1,9%) до $98,17.

За тиждень ціна на нафту Brent знизилася більш ніж на 4%, а на нафту WTI — більш ніж на 7%, при цьому ціни різко коливалися через зміну очікувань щодо мирної угоди.

Високопоставлене іранське джерело повідомило Reuters, що розбіжності у відносинах зі США скоротилися, а державний секретар США Марко Рубіо розповів про «деякі добрі ознаки» в переговорах. Але країни все ще розділяються у думках щодо запасів урану Тегерана та контролю над Ормузькою протокою.

«Ціни на нафту знижуватимуться лише тоді, коли фундаментальні показники ринку нафти суттєво покращаться, що, схоже, триватиме до 2027 року», — сказав Девід Окслі, головний економіст з сировинних товарів Capital Economics.

Через шість тижнів після набрання чинності нестійкого припинення вогню зусилля щодо припинення війни показали незначний прогрес, тоді як підвищені ціни на нафту посилили занепокоєння щодо інфляції та перспектив світової економіки.

Прогноз

«Ціна на нафту WTI, ймовірно, залишиться в діапазоні $90−110 наступного тижня, як це було переважно з кінця березня», — сказав Сатору Йошіда, аналітик Rakuten Securities.

Підрозділ Fitch Solutions — BMI — підвищив прогноз середньої ціни на нафту Brent у 2026 році з $81,5 до $90 за барель. Причиною стали дефіцит пропозиції, час, необхідний для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури Близького Сходу, а також очікуваний період нормалізації ринку після завершення конфлікту, який може тривати від шести до восьми тижнів.

Читайте також: Що буде з цінами на нафту у найближчий рік: аналітики оцінили наслідки війни з Іраном

До війни через Ормузьку протоку проходило близько 20% світових поставок енергоносіїв. Наразі ринок втратив 14 млн барелів нафти на добу — це приблизно 14% глобальної пропозиції, включно з експортом із Саудівської Аравії, Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратів та Кувейту.

Повноцінне відновлення нафтових потоків через Ормузьку протоку не відбудеться раніше першого або другого кварталу 2027 року, навіть якщо війна завершиться вже зараз, заявив глава державної нафтової компанії ОАЕ ADNOC.

Тим часом сім провідних країн-учасниць OPEC+, ймовірно, погодять помірне збільшення видобутку нафти в липні на зустрічі 7 червня, повідомили чотири джерела.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами