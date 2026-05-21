SpaceX розкрила карти перед найбільшим IPO в історії

Аерокосмічний гігант SpaceX Ілона Маска зробив перший офіційний крок до виходу на публічний фондовий ринок, оприлюднивши свій інвестиційний проспект для Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Ця подія офіційно запускає зворотний відлік до того, що обіцяє стати наймасштабнішим первинним публічним розміщенням акцій (IPO) в історії світового фінансового ринку. Про це повідомляє Euronews.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

SpaceX планує вийти на біржу Nasdaq під тикером SPCX, орієнтуючись на рекордну капіталізацію компанії в районі $1,75-$2 трильйонів.

Оприлюднений проспект емісії вперше детально розкрив зазвичай засекречені фінансові показники SpaceX:

Загальна виручка компанії за минулий рік досягла $18,7 млрд.

Операційні збитки за цей же період склали $2,6 млрд (а загальний чистий збиток з урахуванням усіх капітальних інвестицій сягнув $4,9 млрд).

Негативний тренд продовжився і на початку поточного року — лише за перший квартал компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $4,3 млрд.

Попри поточну дефіцитність, SpaceX планує залучити під час лістингу близько $75 млрд. Якщо компанії вдасться реалізувати цей план, вона з легкістю поб'є попередній світовий рекорд, який належав саудівському нафтовому гіганту Saudi Aramco (у 2019 році компанія залучила $26 млрд.

Отриманий капітал Space Exploration Technologies Corp. планує спрямувати на фінансування своїх найбільш амбітних та фундаментальних проєктів — побудову інфраструктури для висадки людей на Місяць та глобальну колонізацію Марса.

Як зазначено безпосередньо в офіційному документі, глобальна місія Маска — зробити людство міжпланетним видом перед обличчям екзистенційних загроз. «Ми не хочемо, щоб людей спіткала та сама доля, що й динозаврів», — зазначається у проспекті.

Мільйон жителів на Марсі та статус першого трильйонера

Сам документ місцями нагадує сценарій до голлівудського науково-фантастичного фільму. Наприклад, в одному з розділів чітко прописано умови опціонної програми самого Ілона Маска: він зможе отримати свою гігантську компенсацію пакетами акцій лише за умови, якщо зможе забезпечити та підтримувати постійну людську колонію на Марсі чисельністю не менше 1 мільйона мешканців.

Окрім цього, успішний лістинг акцій здатний офіційно перетворити Маска (який залишається найбільшим акціонером компанії) на першого в історії офіційного доларового трильйонера. Наразі Forbes оцінює його чисті статки у понад $800 млрд, що приблизно дорівнює річному ВВП такої європейської країни, як Польща.

Читайте також: Ілон Маск використовував SpaceX як кредитний інструмент

Starlink годує компанію, поки штучний інтелект та соцмережа X тягнуть її на дно

Фінансова структура SpaceX зараз є вкрай неоднорідною і складається з трьох ключових напрямків:

Супутниковий інтернет Starlink. Головний та найпотужніший локомотив і генератор живої ліквідності для корпорації. Минулого року Starlink згенерував $4,4 мільярда чистого операційного доходу (а його загальна виручка склала $11,4 млрд). Наразі мережа використовує понад 10 000 низькоорбітальних супутників і обслуговує понад 10 мільйонів активних абонентів у 150 країнах світу.

Ракетобудування та космічні запуски. Традиційний бізнес, який міцно тримається на великих державних замовленнях. За останні п'ять років компанія отримала контрактів від NASA, Пентагону та інших федеральних відомств США на суму понад $6 млрд. Минулого року п'ята частина (20%) всієї виручки SpaceX надійшла безпосередньо з американського бюджету. Через близькі зв'язки Маска з адміністрацією Дональда Трампа (зокрема, його участь в урядовому комітеті DOGE), юристи з етики вже висловлюють занепокоєння щодо преференцій та долі цих контрактів після зміни влади в США.

Штучний інтелект та медіа (xAI та соцмережа X) — головне джерело фінансових дірок. Нещодавнє злиття та викуп компанією SpaceX збиткових активів Маска — компанії xAI та соцмережі X (колишній Twitter) — викликало шквал критики з боку ранніх інвесторів, які назвали це банальним «рятуванням» особистих невдалих інвестицій мільярдера. Лише сегмент штучного інтелекту (xAI) згенерував гігантський операційний збиток у розмірі $6,4 млрд за минулий рік, продовжуючи спалювати капітал на побудову орбітальних ШІ-дата-центрів.

Читайте також: Маск робить ставку на ШІ: SpaceX готова заплатити за Cursor $60 мільярдів

Контроль та плани на Волл-стріт

Попри залучення десятків мільярдів доларів від сторонніх інвесторів, Ілон Маск повністю залишає за собою кермо влади. Завдяки специфічній двокласовій структурі акцій, Маск, володіючи приблизно 42% капіталу, контролюватиме близько 79% усіх голосів у компанії (його супер-акції дають право 10 голосів за один папір). Громадські інвестори отримають економічну частку, але не матимуть жодного впливу на стратегічні рішення чи призначення директорів, про що SpaceX чесно попередила у брошурі.

Офіційне маркетингове турне для інвесторів (так зване «роуд-шоу» на Уолл-стріт) стартує вже 4 червня, а перші відкриті торги акціями на біржі очікуються орієнтовно 12 червня.