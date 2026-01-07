Історичний рекорд: міжнародні резерви України сягнули $57,3 млрд

Станом на 1 січня обсяг золотовалютних резервів країни зріс до 57,3 мільярда доларів США, що є абсолютним максимумом за всю історію незалежності. За минулий рік «подушка безпеки» держави збільшилася більш ніж на 30%, попри військові виклики та значні витрати бюджету. Про це повідомляє Національний банк України 7 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютна арифметика грудня

Лише за останній місяць 2025 року резерви зросли на 4,6%. Це стало можливим завдяки тому, що валютні надходження від міжнародних донорів значно перевищили витрати держави на виплату боргів та підтримку курсу гривні.

У грудні на урядові рахунки надійшло понад 6,9 мільярда доларів. Структура цих надходжень виглядає так:

3,9 млрд доларів — через інструменти Світового банку;

2,7 млрд доларів — макрофінансова допомога від Євросоюзу (програма Ukraine Facility);

303,8 млн доларів — залучено через розміщення валютних облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП).

Водночас грудень традиційно відзначився підвищеним попитом на валюту. Національний банк був змушений продати на ринку 4,7 мільярда доларів для підтримки курсу, що в 1,7 раза більше, ніж у листопаді. Регулятор пояснює це сезонним фактором: наприкінці року уряд активніше витрачає бюджетні кошти, а бізнес закриває річні контракти.

Також позитивно на статистику вплинула переоцінка фінансових інструментів (зміна їхньої ринкової вартості), що додала до резервів 1,16 мільярда доларів.

Підсумки 2025 року: хто фінансував українську економіку

Минулий рік став рекордним за обсягами зовнішньої підтримки. Згідно з балансовими даними, Україна отримала від партнерів 52,4 мільярда доларів.

Головними фінансовими донорами року стали:

Європейський Союз — 32,7 млрд дол.

Світовий банк — 13,2 млрд дол.

Канада — 3,4 млрд дол.

МВФ — 0,9 млрд дол.

Ці кошти дозволили НБУ компенсувати структурний дефіцит валюти на ринку (за рік продано 36,2 млрд доларів) та вчасно платити за державними боргами (виплачено близько 10 млрд доларів кредиторам, включаючи МВФ).

Окремо варто зазначити 2 мільярди доларів, отримані від Великої Британії в межах механізму ERA. Ці гроші мають цільове призначення, тому формально не були зараховані до складу міжнародних резервів.