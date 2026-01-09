ООН прогнозує сповільнення світової економіки до 2,7% у 2026 році

Згідно з доповіддю ООН «Світове економічне становище та перспективи», темпи зростання глобальної економіки у 2026 році знизяться до 2,7% порівняно з 2,8% минулого року. Хоча у 2027 році очікується невелике відновлення до 2,9%, ці показники все ще залишаються нижчими за допандемійний середній рівень у 3,2% (2010−2019 рр.). Про це повідомляє Reuters.