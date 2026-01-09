Згідно з доповіддю ООН «Світове економічне становище та перспективи», темпи зростання глобальної економіки у 2026 році знизяться до 2,7% порівняно з 2,8% минулого року. Хоча у 2027 році очікується невелике відновлення до 2,9%, ці показники все ще залишаються нижчими за допандемійний середній рівень у 3,2% (2010−2019 рр.). Про це повідомляє Reuters.
ООН прогнозує сповільнення світової економіки до 2,7% у 2026 році
Тарифний шок та стійкість ринків
Аналітики ООН зазначають, що різке підвищення торговельних тарифів США у 2025 році спровокувало нову напруженість, проте відсутність масштабної ескалації допомогла уникнути глобального колапсу торгівлі.
«Незважаючи на тарифний шок, світова економічна активність виявилася стійкою завдяки завчасним відвантаженням товарів, накопиченню запасів та стабільним споживчим витратам на тлі пом'якшення монетарної політики», — йдеться у звіті.
Прогнози для ключових економік світу:
- США: Економіка країни сповільнилася до 1,9% у 2025 році. У 2026 році очікується незначне зростання до 2,0%, а у 2027 — до 2,2%. Інфляція, ймовірно, залишатиметься вищою за цільовий рівень у 2% через наслідки тарифної політики, але стабілізується з часом.
- Китай: Прогнозується зростання на 4,6% у 2026 році (після 4,9% у 2025-му). Тимчасове перемир'я у торговельній війні зі США та вибіркове зниження мит допомогли стабілізувати впевненість інвесторів.
- Євросоюз: Зростання прогнозується на рівні 1,3% у 2026 році. Головним ризиком для ЄС залишаються високі мита США та геополітична невизначеність, що тиснуть на експорт.
- Індія: Залишається одним із лідерів росту з показником 6,6% у 2026 році. Потужне внутрішнє споживання та державні інвестиції мають компенсувати негативний вплив американських тарифів.
ООН наголошує, що подальша підтримка макроекономічної політики допоможе пом'якшити наслідки торговельних обмежень. Однак у короткостроковій перспективі динаміка міжнародної торгівлі та загальна економічна активність будуть помірними.
